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    巴頭、灌煙與男友虐死1歲男童 無照保母改判11年10月

    杜姓女子和高姓男友灌煙巴頭虐童致死，更一審改判杜女重刑。（示意圖）

    杜姓女子和高姓男友灌煙巴頭虐童致死，更一審改判杜女重刑。（示意圖）

    2021/01/26 11:24

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕36歲杜姓女子沒有保母執照，她受僱幫人帶1歲多的男童，卻因為男童哭鬧，她與高姓男友摑掌毆打逼男童罰站，還抽菸用嘴灌入男童口中，凌虐5天後，男童頭部受創送醫不治，高男被依傷害致死罪判刑11年10月定讞，杜女原本只被依傷害罪判3年6月，但高分院更一審認定杜也是共犯，改判11年10月。

    判決指出，杜姓女子自己有個未滿1歲的小孩，2015年9月，她受許姓女子之託充當許女1歲兒子的保母，每週照顧5天，月薪2萬3000元；杜女照顧小男童時，認為男童老愛哭鬧，常常丟扔東西，不時吐水、吵鬧，還會欺負她的兒子，憤而強迫許童罰站。

    杜也向高姓男友抱怨，高男竟稱要揍、罰跪，還敎在許童嘴巴塞布、綁住雙手，當高男獨自照顧許童食，也會毆打許童，故意不讓他睡覺。更誇張的是，杜、高還會分享施虐照片為樂，杜女曾傳訊息說「剛修理完」、「持續跪地中」、「他快被我打死了」等。

    為了避免虐童曝光，杜曾傳訊給高說「他腳那紅紅的很明顯，看可不可以把他弄散」，高男也曾傳訊「我在想今天怎麼玩他」；同年9月19日，許童在高男的辦公室遭虐至全身癱軟，陷入昏迷送醫，搶救了6天仍回天乏術，醫院和社工認為男童傷勢可疑，通報並展開調查，報警揭發這起虐童致死案。

    一審依傷害致死罪判高徒刑12年、杜女僅依傷害罪判3年6月，二審改判高徒刑11年10月，杜女刑度未變，但最高法院認為杜女和高男有犯意連絡，因此撤銷杜女判決發回更審，高男上訴則駁回定讞。

    高雄高分院更一審開庭後，認定杜和高長期施虐男童，雖然男童死亡結果並非她直接造成，但她身為保母，應該有經驗和知識知道虐童行為會害死男童，但她卻毫無防範，甚至跟高男還有犯意連絡，因此將她改列共犯，將罪名從傷害罪改為傷害致死罪，重判11年10月，可上訴。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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