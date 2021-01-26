指李佳芬和「卡神」一起看棒球挨告 謝長廷獲不起訴

檢方認為謝長廷的說法會讓外界將韓國瑜和網軍聯結在一起，但「楊蕙如和韓國瑜太太一起看棒球」並非杜撰，縱使韓國瑜認為不當或有不快，亦不構成違反選罷法和誹謗罪，偵結處分謝長廷不起訴。（資料照）

2021/01/26 10:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕綽號「卡神」的楊蕙如被控操控網軍害前駐大阪辦事處長蘇志誠輕生，外界質疑駐日代表謝長廷與楊蕙如關係時，謝撇清稱楊蕙如在日本是和韓國瑜太太李佳芬一起看棒球，並不是和他一起看，前高雄市長韓國瑜不滿提告，但檢方認為不是憑空杜撰，偵結處分不起訴。

前年日本關西機場颱風關閉，有網友利用PTT散播台灣旅客靠中國駐日使館脫困的假消息，指責我國駐外人員態度差，另有網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，將矛頭指向大阪辦事處，不久後，我駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，檢警查出楊指示蔡姓友人透過網路發文帶風向，北檢偵結後依侮辱公署罪起訴2人。

去年1月7日，謝長廷在駐日經濟文化代表處新春團拜時接受媒體採訪，澄清自己和楊蕙如不熟，一年根本見不到兩次，而且最近一次碰到楊蕙如，是她在日本和韓國瑜太太李佳芬看棒球。

由於當時距離總統大選只剩下5天，韓國瑜被扯到與網軍有關，競選辦公室擔心影響選情急忙否認，強調當天是日本僑領安排看12強球賽，李佳芬從頭到尾沒有看到楊蕙如，也沒有一起看球賽，痛罵謝長廷公然說謊，嚴重失格。

韓國瑜也大動作提告謝長廷違反選罷法及誹謗罪，雄檢偵查時，檢察官傳喚楊蕙如出庭作證，楊稱她確實在日本看12強時有遇到李佳芬，當時李佳芬坐在她前面幾排的座位，不過兩人沒有互動，她也把李佳芬離場時被媒體包圍的畫面PO到臉書。

檢方根據楊的臉書內容，證實楊和李確實曾同場看球，雖然謝長廷的說法會讓外界將韓國瑜和網軍聯結在一起，但「楊蕙如和韓國瑜太太一起看棒球」並非杜撰，縱使韓國瑜認為不當或有不快，亦不構成違反選罷法和誹謗罪，因此偵結處分謝長廷不起訴。

楊蕙如曾把自己和李佳芬在日本同場看12強賽的照片PO在臉書。（翻攝楊蕙如臉書）

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