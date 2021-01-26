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    首頁　>　高雄市

    林欽榮深夜巡視高市神農路刨鋪 要求1月31日完工

    高雄市副市長林欽榮（中蹲者），深夜巡視鳥松區神農路鋪面改善工程，要求將路平及淹水問題一次解決。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市副市長林欽榮（中蹲者），深夜巡視鳥松區神農路鋪面改善工程，要求將路平及淹水問題一次解決。（記者葛祐豪翻攝）

    2021/01/26 07:37

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市副市長林欽榮，昨天深夜巡視鳥松區神農路鋪面改善工程，指示施工人員在1月31日如期如質完工，將路平及淹水問題一次解決。

    昨天深夜11點，林欽榮來到正在施工的鳥松區神農路，為持續在夜間辛苦施工的第一線工程人員打氣加油，也實地瞭解夜間道路刨鋪工程的施工狀況，同行的還有議員邱俊憲、張勝富、江瑞鴻等人。

    神農路是鳥松地區的交通幹道，每小時尖峰車流量平均約為 1400-1500輛，交通流量大，不僅是鳥松重要道路，鄰近的大樹、大寮居民，也必須經由神農路，前往澄清湖、長庚醫院、鳳山等地；同時也是仁武產業園區和大發工業區的重要對外聯絡道路。

    林欽榮表示，考量施工影響市民來往交通的順暢度，他要求工務局採取夜間半半施工，最大幅度降低交通衝擊。

    林欽榮實際勘查施工即時監控系統，及AC瀝青廠監控系統的運作情況，他強調透過規格化的標準操作模式嚴格控管，讓「路平」成為市府工務團隊的基本功。

    林欽榮又說，高雄市今年度編列多達23億的預算，全力提升道路品質，陳其邁市長1月7日也親自到神農路，關心施工規劃，指示工程團隊要接續水利局去年排水改善及道路墊高工程，進一步徹底改善神農路路況不佳的區段，讓神農路自中正路起到大同路，能在1月31日完工，在農曆過年前全面將路面翻新，讓每個返鄉的高雄人，享受到平坦且安全的返鄉之路。

    林欽榮實際勘查路面刨鋪的平整度。（取自邱俊憲臉書）

    林欽榮實際勘查路面刨鋪的平整度。（取自邱俊憲臉書）

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