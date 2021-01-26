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    首頁　>　高雄市

    運將搭載姊妹花 要求做大、小老婆 猥褻判刑入監

    示意圖。與新聞無關（資料照）

    示意圖。與新聞無關（資料照）

    2021/01/26 07:29

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市計程車司機阿昌（化名）在醫院門口，搭載一對姊妹花後，涉嫌伸狼爪撫摸妹妹私密處，甚至要她們做大、小老婆，被高雄高分院依妨害性自主罪，判處有期徒刑1年，可上訴。

    判決書指出，2019年2月11日中午，被告阿昌在高雄市凱旋路民生醫院門口，搭載一對姊妹花，妹妹坐在副駕駛座，姊姊則坐在她後方。阿昌開車途中，自妹妹言行舉止，知道她心智缺陷，思考、判斷及自我保護能力均顯較一般人低落及不足，因而萌生邪念。

    阿昌哄稱要請姊妹花吃粥，讓妹妹鬆懈心防，並於行駛途中，多次以右手來回撫摸她左大腿內側隱私部位。後來，阿昌等人用餐完畢，再次乘車行經鳳山區大明路、海洋路交岔路口的統一便利超商時，姊妹2人對他的言行深感不安，又恰見其熟悉計程車司機阿榮（化名）站於路旁，於是要求下車，改搭對方車並告知受害情形，由阿榮開回醫院後，再由警衛轉知社工報警。

    阿昌辯稱，姊妹2人上車後，就問他有沒有太太、女朋友，並搶著要當他的太太、女朋友，兩個人就開始吵架，吵得像神經病一樣，後來就請她們下車，去搭另輛計程車，沒有收取費用，否認犯行。

    證人阿榮則說，他約載過姊妹10次，當天2人下車時，神情看起來都有點緊張，很快跑到他車上，妹妹曾提及被摸大腿，姊妹還說阿昌要她們當大老婆、小老婆，並且叫妹妹親他，他們都說自己感到很害怕。

    2審合議庭法官調查，被告猥褻妹妹罪證確鑿，因此維持原審刑度，至於撫摸姊姊胸部部分，則查無證據。

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