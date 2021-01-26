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    首頁　>　高雄市

    無縫接軌！台鐵輪椅鍍板大減重 高雄站主任吳昌年獲創新獎

    吳昌年設計的輪椅鍍板方便攜帶、使用也容易。（記者王榮祥翻攝）

    吳昌年設計的輪椅鍍板方便攜帶、使用也容易。（記者王榮祥翻攝）

    2021/01/26 06:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕把提供輪椅族使用的20公斤鍍板瘦身到2公斤!成本更從8千多元降到130元；台鐵高雄站主任吳昌年發揮巧思，不但幫助女性員工減輕負擔，也促使輪椅族上下月台時更有效率，讓台鐵無縫接軌，獲鐵道局頒發創新提案獎等殊榮。

    吳昌年今年58歲，從基層調車工、售票員、車掌、列車長、三等站站長、副站長、到現任高雄站主任，前後資歷長達33年，

    因為部分台鐵列車與月台間有縫隙，須使用鋁合金鍍板串接，才能方便輪椅族上下月台不被卡住；但傳統鍍板體積龐大且笨重，使用時須費力搬運，甚至要移動車廂校正位置，不太方便。

    鑑於部分女同事反映使用鍍板頗吃力，也影響乘車效益，曾從事汽車修護的吳昌年發揮巧思，運用閒置鍍板加以改良，從原本20公斤減重到2公斤，面積也從125乘以75縮小到75乘以25公分，變瘦變薄也變小，單人徒手即可輕易使用。

    幫鍍板減重之餘，原須8千多元訂製費的鍍板，因為利用閒置鍍板，改良只需加裝橡皮、止滑墊等物，全部成本約130元，幫台鐵省很大。

    經過實證，改良後鍍板不但容易收納、使用簡便，女員工省力不少，也讓輪椅族上下月台更便捷；在台鐵服務33年的吳昌年因這份貼心與巧思，首度獲頒創新提案獎，同事們大呼實至名歸。

    吳昌年謙虛指出，在台鐵服務久了，總會遇到各種問題，他習慣碰到問題就要想辦法解決，尤其改良鍍板攸關輪椅族上下月台安全與效益，又能讓同事方便些，所以利用舊鍍板動動腦，很高興自己的想法能對台鐵有幫助。

    原本配置在台鐵車站的鍍板相當笨重。（記者王榮祥翻攝）

    原本配置在台鐵車站的鍍板相當笨重。（記者王榮祥翻攝）

    台鐵高雄站主任吳昌年發揮巧思，讓笨重鍍板瘦身可攜帶配備。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄站主任吳昌年發揮巧思，讓笨重鍍板瘦身可攜帶配備。（記者王榮祥攝）

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