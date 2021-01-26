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    首頁　>　高雄市

    沒人願支援仁武分局？高市保大擬抽籤派駐爆反彈急喊卡

    仁武分局警力不足待援20人，保安大隊欲抽籤派駐引發基層反彈喊卡。（記者黃良傑攝）

    仁武分局警力不足待援20人，保安大隊欲抽籤派駐引發基層反彈喊卡。（記者黃良傑攝）

    2021/01/26 06:16

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市仁武區人口快速成長，人口數已經突破21萬人，分局員警員數僅185人，警民比為1比1159，比勤務繁重、警民比為1比702的鳳山分局，還沉重且警力不足，經地方民代反映，保大決定支援20名警力中長期支援仁武分局，但大隊長欲以抽籤方式決定，引發基層員警反彈，憂心影響考績，警局長黃明昭認為還待溝通，暫緩支援任務，平息反彈。

    據了解，市長陳其邁得知仁武區警力不足，指示改善，市警局日前決議支援20名保大警力，各別自雄岡、迅雷、黎明、雷霆等4中隊抽調5人，支援仁武分局至少1年，包括澄觀所10人，大社分駐所、仁武派出所各指派5人，支援時間為1年，因許多保大員警歷經10多年努力才達到調保大的積分，而且支援考績傳將轉由仁武分局評打，令保大員警卻步。

    因沒有人願支援仁武分局，保大大隊長決定採抽籤方式決定指派人選，引發基層員警反彈，警察局長黃明昭指示暫緩支援行動，強調溝通後，將會儘速調派員警到仁武分局支援、執勤。

    市警局指出，仁武分局轄區於9年內人口數激增1萬7千多人，其中又以澄觀派出所為鉅，警民數比嚴重失衡，確有因應治安情況再增置警力的需求，會中決議短期內暫時先由保大派駐20人支援仁武分局，支援警力人選將以眷居地處，仁武或周邊鄰近地區同為優先，支援勤務內容則以執行巡邏打擊犯罪為主、不兼任警勤區，並比照支領一級繁重加給，市警局將利用暫時支援的期間，加速根本性的組織人力員額通盤檢討與調整。

    仁武分局警力不足待援20人，保安大隊欲抽籤派駐引發基層反彈喊卡。（記者黃良傑攝）

    仁武分局警力不足待援20人，保安大隊欲抽籤派駐引發基層反彈喊卡。（記者黃良傑攝）

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