131鳳山罷捷車隊貪食蛇升級「龍」 韓粉杏仁哥：不能闖紅燈

韓粉杏仁哥呼籲鄉親罷免黃捷，教訓蔡英文。（記者王榮祥翻攝）

2021/01/26 00:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓粉杏仁哥昨晚在臉書公布131反萊豬、罷黃捷、教訓蔡英文車隊方案，宣示鳳山車隊貪食龍將再現，並提醒當天機車等同汽車，可行駛快車道不必待轉，但是所有車輛不能闖紅燈。

杏仁哥說明，預定1月31周日下午3點集結、下午4點出發，集結地點在鳳山行政中心府前路上，服裝以白上衣為主 （全民罷起服/背心/隊服），隊伍排序為前導車、重機、戰車、領隊、團體機車隊、各人機車隊、小黃車隊、民眾汽車隊。

他提醒，防疫期間務必戴口罩，汽機車請加滿油、兩邊插小旗子，當天機車等同汽車可行駛快車道、不必待轉，但是所有的車輛不能闖紅燈。

遊行路線： 16:00鳳山行政中心前（府前路） （起點）→（左轉）中山西路→（直走）光遠路→（右轉）中山東路（黃埔公園）→（直走）中山路→（左轉）五甲一路→（右轉）五甲二路→（左轉）自強路→（左轉）林森路→（左轉）南華路→（右轉）保泰路 （崗山仔公園休息） →（右轉）瑞隆東路→（左轉）大明路→（右轉）海洋路→（左轉）凱旋路→（右轉）新富路→（直走）青年路→（左轉）澄清路→（右轉）中山西路 至鳳山行政中心前（府前路） （終點），全程約18公里，時程估算3小時。

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