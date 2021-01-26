身體差卻全台趴趴走？陳冠榮喊話罷捷領銜人：別學韓前市長

網友發現疑似罷捷領銜人全台趴趴趴走？（翻攝陳冠榮臉書）

2021/01/26 00:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷韓領銜人陳冠榮昨夜指出，罷捷領銜人理當出席罷免說明會，卻說身體不好無法參加，結果被發現疑似「全台跑透透挺韓導挺中天？」陳冠榮認為，如果不敢出席，「真的，直接說自己不敢就好，不要學韓前市長」。

陳冠榮自稱不是很擅長言詞的人，每次在鏡頭前都很緊張，「因為那不是自己習慣的戰場，但因為市民託付，再怎麼樣，都要站到那個檯上打完這場戰役」。

他進一步指出，沒想到韓國瑜繞跑成性就算了，韓粉也跟著完美繼承這習性，領銜人理當出席的罷免說明會也「明擺著就是要繞跑」，「說是身體不好無法參加一小時罷免說明會，結果全台跑透透挺韓導挺中天？」、「黃復興黨部黨代表，AKA罷捷發言人比較會演，假裝勇敢的邀戰黃捷…，然後定在公辦罷免說明會同一天，也就是1月30日」。

陳冠榮感慨：「天啊！故意定在一個明知對方無法出席的日子邀戰，這是什麼搞笑的小混混行徑啊？以為只有青少年漫畫才看得到這種遜到爆炸，只會放話，然後一格不到就被打掛的無名流氓咧！沒想到戲如人生，感謝罷捷發言人的完美演繹，讓他知道這種人真的存在現實之中。」

陳冠榮認為，如果不敢出席，「真的，直接說自己不敢就好，不要學韓前市長，躲的遠遠的，卻硬是要在遠處叫囂」。

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