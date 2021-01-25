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    首頁　>　高雄市

    率隊向新竹市團隊取經 史哲：積極籌辦2022台灣燈會

    高市副市長史哲（右）拜訪新竹市長林智堅，學習新竹市籌辦燈會的寶貴經驗。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長史哲（右）拜訪新竹市長林智堅，學習新竹市籌辦燈會的寶貴經驗。（記者王榮祥翻攝）

    2021/01/25 23:15

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長史哲今率相關團隊拜訪新竹市政府，針對台灣燈會籌辦事宜向竹市團隊取經，史哲感謝竹市分享，強調這次是非常難能可貴的經驗，更要兢兢業業的來辦2022台灣燈會。

    史哲指出，今天與副秘書長郭添貴、文化局長王文翠及觀光局、新聞局等局處，一同拜訪新竹市政府，與新竹市政府2021台灣燈會籌辦團隊交流。

    他表示，雖然2021台灣燈會因為疫情取消辦理，但新竹市政府這2年多來用心籌辦與規劃，今日分享了非常多實務經驗，也提供非常多建議與提醒。

    史哲感謝新竹市長林智堅、秘書長陳章賢、文化局長黃竫長與副局長李欣耀、交通處長倪茂榮、工務處長吳堂安，鉅細靡遺介紹與分享。

    他進一步提及交流會議上，竹市團隊分享一段故事，去年竹市團隊也曾到台中交流取經，那時看到台中籌辦團隊因應疫情變化，非常辛苦與認真規劃了許多防疫應變措施；沒想到輪到新竹辦理時，在籌備最後時刻因為疫情取消，燈會連辦都不能辦了。

    史哲感慨，這樣的際遇與轉變，在分享當下讓大家都很感慨，面對疫情，在這種種的不確定性，是大家都得面臨的挑戰。

    他強調，高雄在此刻當下依然啟程，這次將是非常難能可貴的經驗，更要兢兢業業的來辦2022台灣燈會。

    史哲說，此刻我們認真防疫，一起渡過這波疫情考驗，高雄會按照原定期程規劃，持續積極籌辦2022台灣燈會，期待屆時能在疫情過後，迎接來自全台灣、全世界的朋友，一同感受絢爛動人的高雄。

    史哲也相信，已經準備好了的新竹市，這次非常精彩的藝術創作與燈光作品，在疫情過後，更能亮眼登場，讓大家驚艷！

    高市副市長史哲（右7）率隊向新竹市政府取經燈會籌辦經驗。（記者王榮祥翻攝）

    高市副市長史哲（右7）率隊向新竹市政府取經燈會籌辦經驗。（記者王榮祥翻攝）

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