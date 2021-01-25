感謝黃捷撐香港 維多利打狗：這次換香港人撐黃捷

在高雄香港人社群維多利打狗，發表聲明力挺黃捷。（記者王榮祥翻攝）

2021/01/25 22:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕由高雄的香港人組成社群「維多利打狗」今在臉書發表「反對罷免黃捷聲明」，針對罷捷理由書的第五點提出強烈批判，維多利指出，一直以來感謝黃捷撐香港，這次就換香港人來撐黃捷，2月6號投下不同意票，捷伴支持鳳山認真議員。

維多利指出，罷免黃捷理由書中的第五點提及「違法介入港暴進行物資募集，對中態度嚴重雙標」，就此事感到十分憤怒，並發出以下聲明。

首先，台灣政治人物不應受香港國安法限制其言論、行動自由，黃捷為高市議員，台灣民意代表，遵守的是台灣法律，並不應受他國法律所限制其個人意志，包括行動及言論，用他國法律來指控本國民意代表違法，從邏輯上、法理上也是無稽之談。

再者，前市長韓國瑜與香港中聯辦閉門會議，被猜測為親中賣台實屬合理，前市長韓國瑜在2019 年3月期間訪問香港，與香港中聯辦主任舉行閉門會議，成為首位進入中聯辦大樓的台灣地方首長。

香港中聯辦全名為「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，為中國政府駐港機構。台灣地方首長與中國政府機構進行閉門會議，會議內容全屬機密，以中聯辦在香港身份、及前市長韓國瑜對中國的態度，猜測為親中賣台實屬合理。

維多利打狗表示，黃捷一直在香港人追求自由民主的路上全力支持，也多次參與撐香港護台灣活動，對於黃捷市議員被無理罷免，維多利打狗眾成員感到氣憤，在此強烈呼籲鳳山的民眾在2月6日投下反對罷免一票，支持黃捷繼續擔任高雄鳳山市議員。

維多利打狗發表反罷免黃捷聲明。（記者王榮祥翻攝）

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