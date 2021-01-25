為防疫國家隊加油！高雄漢來飯店亮大「心」

漢來飯店再度點燈，排出大型的「心」字圖案，呼籲國人回到初「心」，用「心」防疫。（漢來飯店提供）

2021/01/25 20:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年剛發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間，每當國內出現零確診，高雄漢來飯店均會將大樓點燈，露出開心笑臉等各式圖案，為台灣加油、為醫護人員打氣；時隔9個多月，漢來今晚再度點燈，排出大型的「心」字圖案，呼籲國人回到初「心」，只要每個人在各自崗位上用「心」防疫，才能遠離病毒、放「心」生活。

漢來飯店指出，肺炎疫情肆虐即將滿1年，這幾天因為本土病例再起，社會人心浮動，回想1年前，因為大家不分藍綠共同抗疫，我們才能守住台灣，可以正常上班，可以外出旅遊。

疫情屆滿周年前，漢來飯店再度於今、明（25、26日）兩天晚上17:00~22:00，在靠近自強路的一側牆面點燈排字，排出大型的「心」字圖案，呼籲國人回到初「心」，只要每個人在各自崗位上用「心」防疫，才能遠離病毒、放「心」生活。

漢來員工還特地拍攝影片，為桃園醫院及站在第一線的防疫國家隊加油，影片口白為「量體溫，我用心！戴口罩，我用心！勤洗手，我用心！常消毒，我用心！保持社交距離，我們用心！桃園加油，部桃醫院加油，防疫國家隊加油！加油！加油！」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

漢來飯店再度點燈，排出大型的「心」字圖案，呼籲國人回到初「心」。（漢來飯店提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法