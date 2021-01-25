外交官大啖小吃 禹道瑞誇鵝肉飯也愛臭豆腐配泡菜

美國在台協會高雄分處處長禹道瑞（見圖）談到台灣小吃搖身變成美食家，他透露，心中首選是一家位在六合路的鵝肉飯。（中央社）

2021/01/25 17:32

〔中央社〕多數人對外交官印象是品酒、享用高檔料理；不過美國在台協會高雄分處處長禹道瑞卻細數一攤攤台灣小吃好滋味，他大讚六合路上的鵝肉飯，還說吃臭豆腐要有泡菜才夠味。

有著東方臉孔的禹道瑞來自美國華盛頓州，談到家鄉西雅圖的美好讓他興奮起來，話匣子大開，難免流露出思鄉情懷；可惜受到武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響只能留在高雄。但他也說高雄就像他的家鄉一樣美麗、與人毫無距離感。

禹道瑞（Mason Yu）8月奉派新任AIT高雄分處處長；對他而言，高雄對他一點都不陌生，因為他曾在AIT高雄分處擔任過經濟官，再度駐台多了一份熟悉，也可以更深入了解台灣、高雄的友善。

有張「娃娃臉」的禹道瑞笑起來格外親切，談到重返高雄，他感受到城市的進步、港區現代化的建設充滿了趣味性，高雄流行音樂中心、港埠旅運中心，還有富涵文化底蘊的駁二特區，都讓他看到高雄的改變和企圖心。

他接受中央社記者專訪表示，不管是建設面還是文化面，「很高興看到高雄10年來的發展」，他以高雄捷運10年前剛開幕為例，當時還沒有什麼人搭，但現在市民都很習慣搭捷運上下班，尖峰時段總是很多人。不過，即使城市更加國際化，大家「還是很熱情」。

跟曾派駐過的中國上海、新加坡相比，禹道瑞認為，台灣南部大城市的步調慢，保留許多人情味，他尤其喜歡在地人的友善、親切，高雄人給他「無距離感」是他真實的感受。

這種無距離感，對剛成為新手爸爸的他更為深刻。禹道瑞笑著表示，女兒是他的破冰法寶，每次帶女兒到公園散步，最容易跟台灣民眾開啟話題，而且他的華裔外表讓人無法一眼認出他是美國人，往往要聊了幾句，民眾才會讓人注意到他的口音。

在訪談中，隱約可看出禹道瑞對女兒的愛意，提起不到兩歲的女兒，他嘴角總是放不下來。欣賞台灣緊密家庭價值的他，被問到還想造訪哪些景點時，也以女兒為第一考量，他想去屏東海生館又擔心路途對女兒太遙遠，造訪各地圖書館也一定要選女兒喜歡的繪本。

愛家的禹道瑞談到台灣小吃則搖身變成美食家，顯露出滿足與幸福，並宛如在地人一樣，道盡對鹹酥雞、泡沫茶飲的喜愛。不過他透露，心中首選則是一家位在六合路的鵝肉飯，10年前吃過就念念不忘，如今再奉派駐台，鵝肉飯還是他美味食譜的首選，吃遍全台鵝肉飯仍是穩居冠軍寶座。

他也喜歡逛夜市，提到臭豆腐，他不忘專業表示「一定要吃酥脆炸臭豆腐配泡菜」，此外透露自己的美食足跡可不限於高雄，也遠征台南花園夜市，甚至不忘推薦屏東的胡椒蝦、檸檬蝦及黑鮪魚。講著講著，他笑說「肚子都餓起來了」。這樣對台灣小吃如數家珍，可見他已融入南台灣的脈動。（編輯：孫承武）

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