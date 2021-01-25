隔10年再駐台 AIT高雄分處長禹道瑞：台灣是親密可信夥伴

美國在台協會高雄分處處長禹道瑞（見圖）再度駐台，透露心中台灣小吃首選是位在六合路的鵝肉飯，10年前吃過就念念不忘，如今吃遍全台鵝肉飯仍是穩居冠軍寶座。（中央社）

2021/01/25 17:30

〔中央社〕美國在台協會高雄分處處長禹道瑞二度派駐台灣，相隔10年光陰，世界局勢物換星移，但觀察台美關係，他深信台美共享許多核心價值，肯定「台灣是個親密且可信的夥伴」。

坐在高雄亞洲新灣區旁的辦公大樓裡，眺望10年前還沒蓋好的高雄展覽館，去年8月就任AIT高雄分處處長的禹道瑞（Mason Yu）接受中央社專訪，被問起世界可以學習的台灣價值，他毫不遲疑地回答「公共衛生」。

面對武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情陰影下再度派駐台灣，讓他對當下台灣社會團結抗疫感受更為深刻。禹道瑞表示，「台灣在公衛領域及應對疫情上是世界榜樣」。他觀察到，台灣人人都謹遵公衛專家建議，防疫沒有過於政治化，而是根據科學事實。

禹道瑞認為，台灣防疫成就確實在國際上帶來影響力，所以美國近來也努力推動，讓台灣以觀察員身分有意義參與聯合國等國際組織。他以台灣防疫成績優秀，卻遭世界衛生組織（WHO）忽視為例，若在疫情爆發初期就能與台灣有更深化合作，必能有更好的防疫成果。

禹道瑞提到，台美在政治及經濟上，共享許多核心價值，包括民主、法治、平等及自由市場，所以AIT高雄分處也與台灣許多單位舉辦聯合活動，像與海洋委員會合作處理海廢問題、促進女性權益，或在高科技產業上促進經濟合作等。

因應「2030年雙語國家」政策到來，禹道瑞提到，許多南部地方縣市交流時希望提升英文訓練，不管是引入外師，或是以相關計畫合作，AIT在這方面非常樂於提供協助，而「台灣是個非常有價值的夥伴」，他很樂見台灣許多改變。

禹道瑞表示，為增進台美共同核心價值，美國努力推動台灣參與國際組織，並促進其他國家對台灣的承認。談到這些年來台美關係的轉變，10年前曾派駐台灣的他，毫不猶豫地回應，「是有史以來最強健的」。

對此，禹道瑞分析，因為台灣是個新興的民主國家，所以從戒嚴朝民主化及開放社會轉型、並發展言論自由的故事，讓美國民眾逐漸注意到，台美核心價值愈來愈接近。他說，華府的領導階層也比以往更明白，台美享有「共同利益」，「台灣是個親密且可信的夥伴」。

另外，禹道瑞指出，中國近來發展方向也跟台灣展現的核心價值形成強烈對比，因而使更多美國人看見台美關係的價值。

至於美台關係是否可能在這次美國總統大選後有所變動，禹道瑞透露「被許多台灣人問過這個問題」，雖然美國兩黨過去幾年在諸多議題上往往意見分歧，卻總能在友台政策上取得跨黨派支持，他相信挺台立場不會改變。

來自華盛頓州西雅圖的禹道瑞，曾在美國駐成都總領事館及美國駐沙烏地阿拉伯達蘭總領事館擔任行政官，並在美國在台協會高雄分處及美國駐上海領事館擔任領事暨經濟官。他的第一份駐外工作是美國駐新加坡大使館的總務官。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法