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    高市議員陳麗娜擱置預算爭開路 議長苦勸：我爭13年了

    高市議員陳麗娜（右）爭取小港、旗津道路開闢，原擬擱置9.9億元道路橋樑地景工程經費。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員陳麗娜（右）爭取小港、旗津道路開闢，原擬擱置9.9億元道路橋樑地景工程經費。（記者王榮祥翻攝）

    2021/01/25 19:02

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員陳麗娜今審議工務部門預算時，為爭取小港區廈莊里、旗津區北汕里的道路開闢，原有意擱置9億元相關預算，因金額較高引發議論；同選區的高市議長曾麗燕緩頰指出，其實麗娜啊、有條路我爭取13年了也沒結果。

    陳麗娜今表示，她反映地方需求，爭取市府在小港區廈莊里、旗津區北汕里打通3條路，卻始終沒結果，為給居民一個交代，建議擱置道路橋樑廣場地景工程預算9.9億元。

    因為金額龐大，加上該預算涉及層面、行政區廣泛，引發現場與會議員不同意見，李喬如、邱俊憲等議員發言建議別輕易擱置、以免影響其他區域工程。

    主持議事的議長曾麗燕也緩頰，感性說「其實麗娜，有條路也我爭了13年，也還沒結果」、「廈莊路那條，我也爭取過3、4年，到現在為止也沒結果」；她進一步提醒:「先溝通一下，怕以後被解讀為卡其他區的建設，好不好」。

    陳麗娜澄清，這並非卡其他區預算，強調擱置不是刪除，只是希望用議事方式，讓新工處能更積極處理地方問題，沒預算時要怎麼處理、要想出辦法，議員才知道後續如何進行。

    她認為，如果不用預算去爭取，很多建設1年拖過1年、遙遙無期，用這種方式，是希望有類似困擾的區域，不會遇到新工處這樣對待地方建設，目的只是希望新工處更積極，這才是解決問題辦法。

    由於陳麗娜一度對擱置預算頗堅持，並籲請其他議員體諒，曾麗燕索性敲槌休息，讓工務局（新工處）跟陳麗娜溝通；經官員說明、議員居中緩頰，陳麗娜在恢復開會後，要求新工處今年應積極處理小港、旗津等道路開闢問題，同意不擱置這筆預算。

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