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    首頁　>　高雄市

    林園東林福德廟配合防疫「擲聖筊」 初一發錢母延期

    基於防疫，東林福德廟大年初一發錢母延期。（記者洪臣宏攝）

    基於防疫，東林福德廟大年初一發錢母延期。（記者洪臣宏攝）

    2021/01/25 16:55

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區東林福德廟大年初一發錢母總是大排長龍，該廟管委會日前擲筊詢問如期或停辦都未獲回應，廟方相當納悶，經改以「配合政府防疫政策」，就連續擲出3聖筊，廟方宣布發錢母延期至農曆2月2日（國曆3月14日）土地公聖誕，與發財金同日發放。

    大年初一發錢母為東林福德廟多年傳統，去年發放1000個，人龍從靠東林西路廟口排到林園北路舊鄉公所大樓，長達1公里以上，仍有許多人向隅，為此，廟方今年原本加碼到2000個，防疫問題引來了高市府相關單位關切。

    由於疫情升溫，管委會主委林寶祥日前帶領委員擲茭，詢問是否舉辦大年初一發錢母活動，沒想到如期舉辦與停辦，均擲無聖筊，一度讓眾人不知所以，後來改口問「配合政府防疫政策」延期，竟連續擲出3聖筊，管委會開會後，決定延期至農曆2月2日發放。

    東林福德廟每年農曆2月2日土地公聖誕及8月15日中秋節得道日，均會舉辦擲筊發放發財金活動，同樣吸引大批人潮，林寶祥坦承，兩個活動同一天舉辦，要依政府規定保持安全社交距離，是一大挑戰，人龍恐會排到其它村落，但當天還是會依中央疫情指揮中心規定，做好防疫措施。

    東林福德廟建於清乾隆14年（西元1749年），位於林園區知名老街福興街街尾，與街頭興濟宮都被賦予「林半仙傳奇」，為了鎮煞而興建，土地公旁少見地配置文武判官，相傳是神格較高的土地公，香火鼎盛。

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