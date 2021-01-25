桃醫群聚感染擴大回溯3大類民眾隔離 高雄目前無匡列對象

高雄衛生局今下午邀高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會等5大醫師公會開會後，宣布即日起民眾到高雄市所有醫療院所，都必須戴口罩及刷健保卡。（記者方志賢攝）

2021/01/25 16:13

〔記者方志賢／高雄報導〕衛福部桃園醫院群聚感染擴大，指揮中心緊急擴大回溯6日到19日出院病患與陪病者等3大類民眾居家隔離，高市衛生局今下午表示，目前沒有桃醫回溯匡列的民眾到高雄，但上週六接獲通報採檢2名4日桃醫出院病患的陪病者及接觸者，經初部採檢為陰性，昨天均各自開車返回桃園，進行自主健康管理。

採檢2名桃醫病患陪病者及接觸者 初採皆陰性

因應桃醫群聚感染擴大，高雄衛生局今下午邀高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會等5大醫師公會開會後，宣布即日起民眾到高雄市所有醫療院所，都必須戴口罩及刷健保卡，以確認是否為6日起曾到桃醫就醫的病人及工作人員等自主健康管理的對象。

對於指揮中心擴大6日到19日出院病患與陪病者等3大類民眾約5000人，須居家隔離，高市衛生局表示，目前沒有桃醫回溯匡列的民眾到高雄，但上週六接獲通報採檢的2人，是更早4日出院病患的陪病者及接觸者，其中1人是與男友來高雄旅遊，另1人是到高雄上課。

衛生局表示，2人上週六投宿高雄旅館，當晚衛生局接獲中央通報，漏夜趕到旅館採檢，採檢結果昨出爐，2人均為陰性，並於昨天各自開車返回桃園。2人是本月4日桃醫出院病患的陪病者及接觸者，至今都已超過14天，屬於自主健康管理的對象。

衛生局表示，高雄市目前居家隔離13人、居家檢疫5093、自主健康管理2200多人，主要以返台國人為大宗。

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