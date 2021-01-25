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    首頁　>　高雄市

    少年扛家計無照駕駛出車禍挨告 警尋獲認證孝子將協助

    17歲少年（右）扛家計卻無照駕駛出車禍，法院通知未到，少年隊尋獲認證孝子。（記者黃良傑翻攝）

    17歲少年（右）扛家計卻無照駕駛出車禍，法院通知未到，少年隊尋獲認證孝子。（記者黃良傑翻攝）

    2021/01/25 17:13

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄17歲少年阿豪（化名）自幼父母離異，當廚師的父親將他拉拔長大，不料，父親罹患糖尿病，最後腳趾截肢加上脊椎受傷，無法長時間工作，只能從事臨時工，他為幫父親分擔家計，白天上課、晚上到餐廳打工，父子後來搬家失聯，法院通知少年警察隊協尋，警方最後找到少年，意外發現少年是名孝子，為幫家計無照騎機車打工途中車禍被告，將提供法律扶助。

    據了解，阿豪父親為扶養孩子到工地當臨時工，遇上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，工作機會大減，生活如同雪上加霜，阿豪半工半讀扛起家計重擔，放學後到餐廳打工，睡不到4小時，白天再回學校上課，勤學孝順令父親心疼，怕兒子半工半讀搭車來不及，一時失慮，同意阿豪無照騎機車到餐廳打工。

    少年阿豪日前騎車打工發生車禍，對方受傷索賠，阿豪自認緊急剎車，並未擦撞到任何機車，認為對方求償金額過高，雙方理賠金額談不攏，因而被告過失傷害，期間適逢阿豪家中租金問題，因搬離原租處，故未收到警局傳喚通知書及法院開庭通知，被法院發布協尋。

    少年隊員警今天找到阿豪後，得知他的孝心和遭遇，提醒他不論上學或打工皆應選擇適當交通工具，避免違規受罰，才能保護自己和他人安全，尤其目前寒假期間，少年隊呼籲家長應加強孩子的法治觀念及交通安全知識，年滿18歲考領駕照再上路，莫被一時的好奇心，或貪圖一時的便利貿然上路，以免後悔莫及，造成遺憾。

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