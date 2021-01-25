桃醫群聚擴大匡列有無高雄人？ 陳其邁：已掌握名單擴大把關

被問到桃醫感染擴大匡列5000人中，有無高雄人？高雄市長陳其邁語帶保留說有掌握但容他保留。（記者葛祐豪攝）

2021/01/25 15:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕桃醫群聚感染擴大匡列5000人，其中有沒有高雄人？高雄市長陳其邁今天下午受訪時語帶保留說，名單有掌握，但個人資料容許他做一些保留。

陳其邁今天下午參加簡化便民交流座談會，會前接受媒體聯訪，被問到「5000個被匡列的人裡面，有沒有高雄市民或居住在高雄的人?」

陳其邁表示，這些名單都有電腦註記，名單也有掌握，不管他在國外或是國內，都按照疾管署的規範，逐一來做不同風險的管理。媒體追問：「所以有高雄人?」陳其邁則說：「各醫院的就醫狀況，我們都有掌握，包括他個人的資料，容我做一些保留！」

針對桃醫感染擴大匡列5000人，高雄應對措施如何？陳其邁說，現階段還是在於疾管署能掌握相關資料，不管是住院、門診、急診等等這些足跡，確診個案的疫調，也必須能落實，市府藉由疾管署提供的相關資料，也同步在整個醫療院所、診所，今天開始擴大相關把關工作。

陳其邁指出，從全球幾個社區性傳播來看，最重要的還是一開始，都先有一些群聚感染，這是比較嚴重的事，譬如說在韓國的教會，或日本的醫院，這都是最主要造成社區傳播的風險所在。

他說，所以高雄市從上個禮拜開始，就嚴密針對醫院的傳染病感控（感染控制），希望能全面落實，避免一些有國外旅遊史，或曾到部立醫院（桃醫）就醫的人，就醫時醫院能提高警覺，做好防疫工作，也加強院內的感控。

陳其邁強調，其次是一些大型活動，市府除了取消外，另對於一些社區型的，可能有群聚的，也全面盤點，包括商圈，甚至民間宗教或社會活動，市府也跟他們溝通，看能否延期或取消，「畢竟南部有很多廟宇，有很多宗教活動，市府逐一檢視，有一些活動，一方面縮小規模，一方面是不是就考慮延期！」

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