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    首頁　>　高雄市

    按喇叭示警嚇哭女童 4大人當街大打出手被送辦

    陳姓夫妻騎車載女兒要回家，與姜男駕駛自小客車差點發生擦撞，姜男按喇叭示警， 陳男不滿女兒嚇哭，雙方當街大打出手，警方將4人依法送辦（記者陳文嬋攝）

    陳姓夫妻騎車載女兒要回家，與姜男駕駛自小客車差點發生擦撞，姜男按喇叭示警， 陳男不滿女兒嚇哭，雙方當街大打出手，警方將4人依法送辦（記者陳文嬋攝）

    2021/01/25 13:29

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1對陳姓夫妻昨騎車載女兒要回家，於鳳山區中山西路口轉彎之際，與姜男駕駛自小客車差點發生擦撞，姜男按喇叭示警，陳男不滿女兒嚇哭，攔車開罵「叭三小」，還對姜男勒頸，姜男等3人不甘示弱，也動手反擊，4人當街大打出手，警方將4人依聚眾鬥毆‎等罪嫌送辦。

    高市1對陳姓夫妻昨騎機車，搭載就讀小學女兒要回家，於鳳山地政事務所前中山西路口轉彎，與姜男駕駛的自小客車，雙方差點發生擦撞，姜男按喇叭示警，造成陳童嚇哭。

    陳男火大趁姜男駕車於路口停等紅燈，敲車窗要求姜男下車理論，不料姜男等3人下車後，陳男不但對他嗆聲「叭三小」，還動手勒住姜男脖子，姜姓3兄弟也動手反擊，4人當街大打出手。

    警方據報到場處理，目擊姜男等3人動手毆打陳男，造成陳男左眼、額頭受傷，將4人帶所偵辦，警方調查，陳男不滿姜男開車差點撞到人，竟還對3人按喇叭，才會動手勒頸，但否認罵對方三字經，對3人提告傷害罪。

    警方調查，姜男稱機車差點與他發生擦撞，他按喇叭是為了要提醒對方，不料對方先挑釁，還辱罵三字經，才會動手打人，提告公然侮辱及傷害罪。

    警訊後將姜男等3人依刑法150條聚眾鬥毆‎、傷害罪嫌送辦，陳男則被依公然侮辱、傷害罪嫌送辦。（13:41更新）

    陳姓夫妻騎車載女兒要回家，與姜男駕駛自小客車差點發生擦撞，姜男按喇叭示警， 陳男不滿女兒嚇哭，雙方當街大打出手，警方將4人依法送辦。 （記者陳文嬋攝）

    陳姓夫妻騎車載女兒要回家，與姜男駕駛自小客車差點發生擦撞，姜男按喇叭示警， 陳男不滿女兒嚇哭，雙方當街大打出手，警方將4人依法送辦。 （記者陳文嬋攝）

    陳姓夫妻騎車載女兒要回家，與姜男駕駛自小客車差點發生擦撞，姜男按喇叭示警， 陳男不滿女兒嚇哭，雙方當街大打出手，警方將4人依法送辦。（記者陳文嬋攝）

    陳姓夫妻騎車載女兒要回家，與姜男駕駛自小客車差點發生擦撞，姜男按喇叭示警， 陳男不滿女兒嚇哭，雙方當街大打出手，警方將4人依法送辦。（記者陳文嬋攝）

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