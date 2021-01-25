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    首頁　>　高雄市

    市場屋頂設太陽能板 高市今年新增7處「綠能菜市場」

    龍華市場屋頂設置太陽能板。（記者葛祐豪翻攝）

    龍華市場屋頂設置太陽能板。（記者葛祐豪翻攝）

    2021/01/25 13:05

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕菜市場也能發電？高雄市經發局今年將新增7處公有市場屋頂，設置太陽能板，預估新設置的年發電量，可達117萬度。

    高雄市政府為落實能源轉型政策，去年11月成立「高雄市綠電推動專案小組」，擬定「公私有房舍推展光電屋頂」等五大任務，訂定2年內新設太陽光電容量27萬瓩目標。

    高雄市經發局長廖泰翔表示，經發局透過公開標租，近年進行8處公有市場屋頂設置太陽能光電場域，包括鼓山第一、前鎮第二、旗山第一、岡山文賢、龍華、中興、大樹、武廟等，將陸續開始運作。

    今年則規劃於果貿、六龜、彌陀、興達港特定區、梓官第二、路竹等公有市場、杉林區大愛商業中心等7處屋頂，建置太陽能設施，預計這7處的年發電量，約可達117萬度，全力打造「綠能菜市場」。

    經發局指出，太陽光電不僅可發出綠電，還能使室內溫度降低3至5度，承攬廠商並提供屋頂防漏水保固20年。此外，售電回饋率7%，也能用於挹注市府財政，也可提撥回饋市場，作為環境清潔維護所需費用。

    龍華公有市場自治會長李國祥表示，去年市場完成太陽光電設置後，不僅改善雨季滲漏水問題，夏天市場內的溫度也明顯降低不少，攤商及顧客很有感。他也讚許回饋機制，能幫助市場營造更乾淨、清爽的購物環境。

    旗津中興公有市場的屋頂太陽能版。（記者葛祐豪翻攝）

    旗津中興公有市場的屋頂太陽能版。（記者葛祐豪翻攝）

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