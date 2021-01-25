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    首頁　>　高雄市

    前立委蔡豪受託處理抵押權 偽造5千萬本票判刑

    前立委蔡豪。（資料照）

    前立委蔡豪。（資料照）

    2021/01/25 12:00

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣前立委蔡豪受託處理土地抵押權讓售，涉嫌偽刻印鑑等物後，進而偽造5千萬元本票，被高雄高分院依偽造有償證券罪，判處有期徒刑4年8月，比原審多2個月，可上訴。

    判決書指出，臺芳公司曾向張世傑、林金鵬借款，並於2003年11月26日將其所有坐落於屏東縣屏東市海豐3筆土地，在在7500萬之範圍內，設定最高限額抵押權予林金鵬，並完成登記（第1順位抵押權）。

    張世傑於2011年2月間因案羈押在臺北看守所時，適王龍宗前往接見，張乃要求王代為尋求當時是立委的蔡豪協助處理3筆土地抵押權讓售事宜，蔡豪見有利可圖，找來助理張永琳、陳泰華（均判刑確定）協助處理。

    蔡豪並與林金鵬簽訂委託書，以1200百萬元處理3筆土地法拍承購與銷售事宜，並把抵押權讓給蔡為實際負責人的銓威公司後，為讓法院順利拍賣，涉嫌夥同助理張、陳2人，共同偽刻臺芳公司等印鑑後，進而偽造5000萬元本票，向屏東法院聲請拍賣土地，若拍賣超過1200百萬元，多出來的錢歸蔡豪所有。

    蔡豪辯稱，本票是張世傑和林金鵬共謀偽造，再由林交予陳泰華，不是張永琳、陳泰華所為。又說，他基於服務選民的立場從旁協理，辦理設定等細節不清楚，但其供詞未被合議庭法官採信。

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