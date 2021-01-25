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    把女鄰居當反同、員警當假冒狂毆 思覺失調男殺人未遂獲判無罪

    把女鄰居當反同、員警當假冒狂毆，思覺失調男殺人未遂獲判無罪。（情境照）

    把女鄰居當反同、員警當假冒狂毆，思覺失調男殺人未遂獲判無罪。（情境照）

    2021/01/25 12:22

    〔記者黃良傑／高雄報導〕龔姓男子前年9月被控持鐵壺毆打隔壁馮姓女房客頭部，警方獲報將他帶回派出所偵訊，龔又藉故不滿上廁所仍被戒護，怒打員警遭制伏，依殺人未遂、妨害公務等罪起訴，龔稱患有思覺失調症，當時幻聽以為馮女是反同人士，有人假冒員警欲抓他，高雄地院請醫院鑑定，認為被告精神狀態已達不能辨識行為違法的程度，判決無罪、監護治療5年。

    判決書指出，被告龔男因與隔壁馮姓女房客不睦，涉嫌於租處持鐵製水壺毆打對方，並飽以拳腳，造成被害人身上多處受傷，龔男歇斯底里後躲進房內，馮女報警將他逮捕，不料，被告又在派出所打員警被起訴。

    被告稱因馮女是反同人士，又不搬走，才會教訓她，並沒有置她於死的地步，委任律師也主張經醫療鑑定，被告有精神障礙，不能認知自己所為已違法，向法官求情判決無罪，法官行文清醫院專業評鑑。

    醫院鑑定出爐，指被告在12年前已被診斷出思覺失調症，曾因此退役待在家，平日迷上線上遊戲，很少和外界接觸，直到8年前，病情疑似加重，不時出現幻聽，一度誤認房東欲殺害他，嚇到自己把臉浸入水盆自殺，最後昏倒浴室內。

    龔男醒來常以為有人要殺他，曾搬去和父親同住，因故與父親口角，竟持刀砍父，父親逃過死劫，龔男被判送醫治療並監護，日後出院又未按時治療，不時說有人要殺他，打傷馮女後被戒護在醫院時，竟稱有通靈能力，可跟死人溝通等，送醫診斷出罹患「思覺失調症」，法官依此認定被告已達不能認知行為違法，判決無罪，要求持續治療，並在醫療處所監護5年。

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