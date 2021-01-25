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    首頁　>　高雄市

    又超過10點才開會！ 高市議會2次臨時會累計連11天不準時

    高市議會臨時會今天又拖過上午10點才開會，累計兩個臨時會連續11天不準時。（記者王榮祥攝）

    高市議會臨時會今天又拖過上午10點才開會，累計兩個臨時會連續11天不準時。（記者王榮祥攝）

    2021/01/25 10:35

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會第三屆第七次臨時會表定每天上午9:30開會，今天上午又再次拖到10:02才開張，今年度兩次臨時會從沒準時開議過，累積已連續11天到9:30後，都無法達到簽到過半的開會標準。

    有議員私下指出，可能上午需要跑攤（告別式），也可能前一晚服務選民太晚睡，所以上午無法準時到場；也有議員認為，開議期間就該以議會為重，許多行程可委託服務處人員代為奔走。

    今天上午9:30共有22位議員完成簽到，9:55簽到人數過半（65位需33位才過半）達到開會標準，10:02正式開會；第三屆第七次臨時會是今年度第二回加開臨時會，第六次臨時會8天開議從沒準時過，這次會議進入第3天同樣無法準時，累計連11天不準時。

    上午開會後出席者有議長曾麗燕，邱俊憲、鄭孟洳、陳慧文、李喬如、黃捷、李雅慧、鄭安秝（準時）、黃文益、簡煥宗、鄭光峰、陳幸富、黃柏霖（37）、蔡武宏（44）、林于凱、黃文志、江瑞鴻、郭建盟、康裕成、黃秋媖、林宛蓉、林富寶、陳美雅、李柏毅、蔡金晏、林義迪、張漢忠、陳若翠、吳益政、李雅靜、林智鴻、方信淵、李雅芬、陳善慧（到10:30）。

    高市議會臨時會上午9:30簽到人數僅22人。（記者王榮祥攝）

    高市議會臨時會上午9:30簽到人數僅22人。（記者王榮祥攝）

    面臨罷免投票的高市議員黃捷（中間黑衣），上午與多位議員準時進入議事廳開議。（記者王榮祥攝）

    面臨罷免投票的高市議員黃捷（中間黑衣），上午與多位議員準時進入議事廳開議。（記者王榮祥攝）

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