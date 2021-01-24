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    首頁　>　高雄市

    高雄輕軌一男子候車未戴口罩 當場罰3000元

    市府防疫人員在輕軌車廂內防疫宣導暨配戴口罩稽查。（圖衛生局提供）

    市府防疫人員在輕軌車廂內防疫宣導暨配戴口罩稽查。（圖衛生局提供）

    2021/01/24 17:58

    〔記者方志賢／高雄報導〕衛福部桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件持續延燒，高雄市防疫團隊也啟動假日稽查，連續2天假日，採無預警方式，兵分4路到輕軌車站及車廂內稽查民眾佩戴口罩的狀況，查到一名30多歲男子與妻兒在哈瑪星站候車時，男子未戴口罩，衛生局依傳染病防治法，當場開罰3000元。

    高雄市衛生局疾管處長何惠彬表示，中央流行疫情指揮中心去年公告民眾進入8大類場域應戴口罩，經勸導不聽者依法開罰，但因應武漢肺炎疫情升溫，高雄市從去年9月24日公告，民眾出入高市醫療照護場所、大眾交通運輸工具及場站，必須全程佩戴口罩，若無特殊原因而未正確佩戴口罩，不再勸導，當場依法開罰3000元至1萬5000元罰鍰。

    高雄市府衛生局、捷運局、捷運警察，於23、24日兩日下午啟動假日稽查，採無預警方式，兵分4路於輕軌凱旋公園站、籬子內站、鼓山站與駁二站等沿線輕軌車廂內，稽查民眾搭乘輕軌佩戴口罩的狀況。

    何惠彬說，防疫團隊共稽查搭乘乘客計2135人，稽查結果發現一名男子與妻子、兒子在哈瑪星站站體候車時，男子無特殊原因而未佩戴口罩，當場開罰3000元。

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    市府防疫人員在輕軌車廂內防疫宣導暨配戴口罩稽查。（圖衛生局提供）

    市府防疫人員在輕軌車廂內防疫宣導暨配戴口罩稽查。（圖衛生局提供）

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