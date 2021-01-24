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    首頁　>　高雄市

    高雄年貨大街啟動不能試吃 陳其邁掛保證可直接買

    三鳳中街在入口處，配置紅外線熱相儀，量測體溫。（記者葛祐豪攝）

    三鳳中街在入口處，配置紅外線熱相儀，量測體溫。（記者葛祐豪攝）

    2021/01/24 15:16

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕雖受疫情影響，「高雄過好年」系列活動，今天下午仍在三鳳中街開跑，高雄市長陳其邁現身向民眾拜早年，呼籲大家採買年貨時，落實防疫新生活，對於禁止試吃試用，恐影響攤商生意，陳其邁掛保證說，三鳳中街年貨品質有保證，即使不試吃，民眾可以直接購買。

    因應疫情，三鳳中街配合市府規定，在兩側入口處及中間通道，以紅外線熱像儀，進行量測體溫，嚴格要求採買民眾必須戴口罩，並禁止試吃試用。

    今天的活動請來型男主廚陳鴻，與陳其邁同台示範健康年菜，教大家如何健康過好年，人氣網紅呂瑞瑞也直播「行家教你挑年貨」，帶粉絲逛年貨大街。

    對於新的一年，陳其邁希望大家能夠平安，疫情趕快過去，大家都恢復正常的生活。

    媒體問他：「各地方的年貨大街都取消了，高雄怎麼樣做防疫?」陳其邁強調，不管是辦年貨、菜市場或是餐廳，都要按照中央疫情指揮中心規定，不要試吃、試用，更重要的是要戴上口罩。

    陳其邁說，他也請衛生局與經發局，在每一個年貨大街活動，須有完整防疫計畫，及非常嚴謹規定，希望大家採買年貨，務必要遵守規定。

    他表示，三鳳中街與foodpanda 外送平台合作，民眾也可利用此方式叫貨，現場採買則應避開小年夜，或避免快到過年才採買，以分散人流。假如商圈人潮過度擁擠的時候，市府也會請商圈做人流管制。

    對於禁止試吃試用，攤商認為會影響生意，陳其邁則掛保證說，三鳳中街的年貨品質有保證，即使不試吃，民眾可以直接購買，他開玩笑說：「如果有問題可找三鳳中街主委，再不行就找經發局長，再不行就找市長！」

    至於陳其邁原本今年第一次在春節發紅包，就因疫情取消，他表示大家能落實防疫新生活、安心過好年，就是最大的紅包，市長的工作就是要保障市民的健康跟安全。

    三鳳中街管委會主委伍進昌表示，今年年貨供應充足，價格大都持平，但台灣香菇因天氣冷，導致產量少一半，價格調漲2成。為刺激買氣，民眾採買年貨累計滿3888元元，還可獲得摸彩券一張，有機會抽眾iPhone12外、香菇禮盒等獎品。

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    陳其邁（右3）向民眾拜早年。（記者葛祐豪攝）

    陳其邁（右3）向民眾拜早年。（記者葛祐豪攝）

    型男主廚陳鴻（白衣者），與陳其邁同台示範健康年菜。（記者葛祐豪攝）

    型男主廚陳鴻（白衣者），與陳其邁同台示範健康年菜。（記者葛祐豪攝）

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