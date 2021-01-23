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    首頁　>　高雄市

    澄清湖防疫 停車場車輛達5成管制入園

    高雄澄清湖風景區因應疫情升溫，總量管制7000人，一旦停車場車輛達5成，將管制人車入園

    高雄澄清湖風景區因應疫情升溫，總量管制7000人，一旦停車場車輛達5成，將管制人車入園

    2021/01/23 23:55

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄澄清湖風景區觀光人潮不受疫情影響，去年不減反增，多了近3萬人次，園區粉紅風鈴木、玫瑰近來綻放，吸引賞花人潮，但遇上國內疫情升溫，水公司總量管制7000人，一旦停車場車輛達5成，將管制人車入園，待人潮舒緩再開放。

    根據水公司七區處統計，澄清湖風景區去年觀光人潮達135萬3948人次，比前年132萬4487人次，增加29461人次，成長2.23％；尤以去年下半年因疫情趨緩，比前年同期多了6萬5852人次。

    最受歡迎是全台最大的玫瑰花園「幸福花園」，隨著農曆春節即將到來，七區處今年重新種植玫瑰花，60多種達1200多棵，陸續綻放美不勝收，粉紅風鈴木、火焰木開花，大門也有聖誕紅、花卉迎賓，吸引大批賞花人潮。

    近來國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，澄清湖風景區總量管制7000人，其中高雄市民是5000人，以園區內停車場為指標，一旦車輛停放數達5成，將管制人車進入園區，待後續舒緩再行開放；後門管制人車只出不進。

    七區處說，園區固定週一休園，蔣公行館澂清樓週三至週日開放，九曲橋週六、日上午9點30分至10點提供免費定點解說導覽，園區連接圓山飯店的景觀木棧道上午8點至下午5點開放。

    七區處提醒，遊客入園需戴口罩、量體溫，並提供酒精消毒，公廁則提供洗手乳，讓遊客洗手防疫，每半小時會廣播，提醒遊客保持適當社交距離，分別是室內5公尺、室外1公尺。

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    澄清湖幸福花園玫瑰綻放。（記者陳文嬋攝）

    澄清湖幸福花園玫瑰綻放。（記者陳文嬋攝）

    粉紅風鈴木開花迎賓。（記者陳文嬋攝）

    粉紅風鈴木開花迎賓。（記者陳文嬋攝）

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