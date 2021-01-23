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    首頁　>　高雄市

    南下高雄衝反萊豬等2公投連署 江啟臣：拚本週破25萬份

    國民黨主席江啟臣（左二）在高雄宣布，雙公投連署都達到22萬份，旁為連勝文。（記者葛祐豪攝）

    國民黨主席江啟臣（左二）在高雄宣布，雙公投連署都達到22萬份，旁為連勝文。（記者葛祐豪攝）

    2021/01/23 20:24

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨推動反萊豬及公投綁大選兩項公投案，黨主席江啟臣今天傍晚在高雄宣布，根據最新回報，兩項公投連署都達到22萬份，力拚本週突破25萬份。

    江啟臣關心高雄公投連署情況，今天傍晚抵達左營果貿社區，國民黨智庫副董事長連勝文、高雄市議長曾麗燕及多位市議員也現身支持。

    江啟臣致詞時說，前幾天民進黨中常會，原本以為蔡總統要說好好守住疫情，結果居然是要守住黃捷，讓人心寒。

    他說，去年一整年以來，有疫情的干擾，結果雪上加霜，再來一個萊豬的干擾，高達6成、7成以上的民意都對含有萊劑的豬肉進口，「這麼高的民意，她（指蔡總統）選擇看不到聽不到！」

    江啟臣指出，今天是在打一場「小市民對大總統之戰」，不管是萊豬、還是罷免，蔡總統只要一個人一句話，幾乎全黨都動起來，民進黨沒有人敢反對，吃虧受害的就是小市民。

    江啟臣說，這是第二階段的連署，要一路戰到8月28日，從1月9日開啟全台連署以來，他原本還水擔心，因為這兩個公投案，要在最短時間達到50萬份，「但到今天為止，各縣市黨部回報的連署份數，兩份的公投案，都已經超過22萬份，希望這個週末，能超過25萬份！」

    由於農曆年快到了，江啟臣也許下兩個願望，第一是希望疫情趕快平息，大家都能健康，第二個願望就是趕出萊豬，8月28日終結萊豬元年。

    連勝文則指出，有兩種人最容易吃到有問題的豬肉，第一是外食族，第二是偏鄉的兒童，痛批民進黨吃定弱勢族群。

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