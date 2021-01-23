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    罷捷是罷韓後報復性投票？ 江啟臣反問：誰是報復的始作俑者

    國民黨主席江啟臣現身高雄左營果貿社區，關心高雄雙公投連署情況。（記者葛祐豪攝）

    國民黨主席江啟臣現身高雄左營果貿社區，關心高雄雙公投連署情況。（記者葛祐豪攝）

    2021/01/23 18:57

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席江啟臣今天傍晚現身高雄左營果貿社區，關心高雄雙公投連署情況，針對綠營指罷免黃捷是罷韓之後的報復性投票？江啟臣反問：「到底誰是報復的始作俑者？」

    媒體詢問江啟臣說，今天下午的罷捷遊行，藍營民代及黨部人員都有到場，國民黨的態度如何？

    江啟臣說，關於罷免的事情，國民黨一貫的態度沒有改變，就是支持人民意志的展現，所以從桃園罷免王浩宇議員，到高雄罷免黃捷議員，其實我們的態度都一樣，並沒有改變，改變的應該是民進黨。

    江啟臣質疑，「為什麼罷王的時候，沒有表態，罷捷的時候，蔡總統就下令總動員？這倒是我們想要知道」。對國民黨來講，我們尊重人民的選舉罷免權，鼓勵大家出來投票，表達自己的意志，這是我們對罷免一貫的態度。

    媒體又問，綠營說，罷黃捷是罷韓之後的報復性投票，你的看法如何？

    江啟臣反問，今天罷韓團體出來的宣示，其實就已經很清楚，到底誰是報復的始作俑者？今天看到罷韓團體的宣示，等於宣告罷韓是報復的開始。

    他說：「我覺得對於罷免權力的行使，不應該對這些公民冠上任何的帽子，尤其像報復這種帽子，這個就是人民意志的展現」。

    江啟臣說，尤其選舉罷免，都是憲法所賦予公民的權利，去戴上這樣的帽子，更凸顯背後的一些政治操作，或者是政治性的想法，還是呼籲應該要尊重人民公民權的行使。

    另外，針對韓國瑜外傳可能出來選黨主席一事，江啟臣回說：「其實從過去到現在，你們（指媒體）不知道已經傳過多少次」，他說，他一貫的主張跟態度很清楚，他是現任黨主席，把黨主席該做的事情做好，大家關心黨是很正常，黨是大家的，只要是為黨好的事情，大家一起來做、一起來關心，他覺得這不是壞事。

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