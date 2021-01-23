罷捷大遊行挺韓直播主總動員 大賺抖內

罷捷大遊行，挺韓直播主總動員。（記者許麗娟攝）

2021/01/23 17:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷捷大遊行今天下午登場，挺韓直播主總動員，大賺抖內（贊助），綠營認為這場遊行就是韓粉及深藍民眾的大集結，更加證明「罷免黃捷就是對韓國瑜6月6日遭罷免的報復」！

熟悉韓粉圈生態的人士指出，今天到場的挺韓直播主相當多，喊得出名號的，能到的幾乎都到了，除了挺韓五虎將的杏仁哥、陳清茂、強強滾、貼紙哥，還包括高鈞鈞、石頭里長、陳品宏、高雄歷史哥、二哥、包子隊長、卿卿等，連知名的桃園市議員「村長」詹江村，也來湊熱鬧。

不少挺韓直播邊遊行、邊開起直播，大賺抖內。杏仁哥、強強滾、陳品宏等人則站上前導車，對遊行群眾喊話打氣。

此外，國民黨也動員黃復興黨部，參加今天的遊行。

對此，台灣基進新聞部主任張博洋Po出現場照片，表示這是韓粉的危機。他強調，國民黨全員出動，韓總復仇記結合萊豬公投，強勢仇恨動員，都已經投票前兩週了，人氣只能勉強塞住170公尺的府前路，而且是單向，了不起2千人。

張博洋分析，罷捷理由太瞎，連國民黨支持者也看不下去，外部勢力介入高雄事務，不管是罷捷還是萊豬，本地人並不買單。

綠營則觀察認為，遊行儼然是一群韓粉及深藍民眾的大集結，更加證明「罷免黃捷就是對韓國瑜6月6日遭罷免的報復」。

據了解，大遊行結束後，不少挺韓直播主還參加杏仁哥為母親舉辦的70歲壽宴。

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