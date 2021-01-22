疫情影響偽出國正流行 玩樂園住飯店世界美景盡收眼底

寒軒高雄商旅乾脆把世界各國的著名景點，搬進了飯店裡，讓世界美景盡收眼底（記者張忠義攝）

2021/01/22 09:41

〔記者張忠義／高雄報導〕因新冠肺炎疫情不能出國，業者打造「偽出國」體驗滿足消費者。義大遊樂世界推出全台唯一飛行雙劇院，世界美景盡收眼底；寒軒高雄商旅乾脆把世界各國的著名景點，搬進了飯店裡；鈴鹿賽道樂園打造3米高巨型「祈福鳥居」讓民眾可以重溫日本當地祈福年味。

義大遊樂世界1月22日至3月1日推出全新主題「牛仔大冒險」，園區吉祥物化身西部牛仔；而全台第一座空中模擬飛行器也再次升級，變身「全台唯一飛行雙劇院」，「動感台灣」可一次看遍台灣19處美景，全新動畫影片「環遊世界大冒險」可以和吉祥物們一起飛翔穿梭世界五大洲。2月10日至16日樂園連續7天推出「屬牛」優惠，即使不是屬牛，兩人同行也有超值價。

「寒軒高雄商旅」把一樓空間打造成非洲的可愛動物區，還把韓國首爾塔、美國自由女神、法國巴黎鐵塔，義大利比薩斜塔，日本京都的鳥居，製作大型打卡點，放置在5至9樓的公共區域，讓住客也能藉由拍照打卡，享受到偽出國的樂趣。

寒軒集團行銷企劃經理徐碧蓮表示，招募打卡活動分成兩部分，餐飲方面，只要在一樓可愛動物區拍照上傳至寒軒高雄商旅的官方臉書粉絲頁，按讚及分享最多，就可以得到主廚精心研發可供8到10人分食的「巨無霸漢堡」，還有機會得到免費住宿券；住宿部分，住客在打卡樓層與任一世界景點拍照上傳官方臉書粉絲頁即可參加抽獎，按讚數最多的也可以獲得時尚館商務套房免費住宿券。

來自日本的高雄鈴鹿賽道樂園，呼應日式文化風情，特地在園區戶外打造一座「3米」巨大日式「牛轉幸福 祈福鳥居」，即日起至3月1日展出，讓遊客寫下新年新願望，掛上幸福繪馬祈福卡迎向美好的2021年。

除了日系祈福鳥居外，鈴鹿賽道樂園全日暢遊票，可大玩11項遊樂設施，門票內含200元美食餐券，再贈送幸福繪馬祈福卡乙張；迷你鈴鹿賽道即日起推出「夜YA暢飆卡丁」，平日晚上7點過後直接爽開30分鐘不停歇，每場限額優惠只到2月26日。

義大樂園「環遊世界大冒險」可以和吉祥物們一起飛翔穿梭世界五大洲。（圖／義大遊樂世界提供）

寒軒高雄商旅乾脆把世界各國的著名景點，搬進了飯店裡。（記者張忠義攝）

鈴鹿賽道樂園打造3米高巨型「祈福鳥居」讓民眾可以重溫日本當地祈福年味。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）

寒軒主廚精心研發可供8到10人分食的「巨無霸漢堡」。（記者張忠義攝）

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