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    首頁　>　高雄市

    擠光你精蟲... 越南妹偷情教戰人夫 還約「去公園搞」

    人夫偷吃越南妹，行車記錄器親密對話洩底。（情境圖）

    人夫偷吃越南妹，行車記錄器親密對話洩底。（情境圖）

    2021/01/22 09:13

    〔記者蔡清華／高雄報導〕一名人夫去年3月在越南小吃部結識阮氏越南妹，兩人進一步發展不倫關係，人夫妻子無意間發現丈夫車子行車記錄器錄到老公與越南口音女子「車震」、「去公園搞」等鹹濕對話，還會教人夫到旅館別帶著手機，對越南妹提告求償60萬元，橋頭地院判越女須賠20萬元，可上訴。

    陳姓原告人妻與丈夫結婚17年，育有2名未成年子女，她指控去年丈夫在越南小吃部結識阮氏越南妹，去年3月19日、4月29日，被她發現老公車內行車記錄器，錄下他與越南妹的鹹濕對話，以及兩人相互擁抱、勾手等親密舉動，嚴重侵害原告配偶關係，向法院提告對越南妹求償。

    行車記錄器錄到越南妹譏原配「傻傻你老婆，懷疑我，她抓到你，她不可能抓到我，她講東我講西，她抓不到我，你小心喔！」、還錄到越南妹說「你現在是我的，晚上是別人的…現在她懷疑，你精蟲越來越少，被別人擠光了？人夫回她「那我們再來搞一下好了，讓妳晚上好睡」，越南妹則說「去公園搞阿？」、「去後面（後座）搞阿！」

    去年4月29日還記錄到兩人一同出遊，他們將車輛停在旅館附近，勾手步向旅館，越南妹還提醒人夫，「手機放在車上就好…你拿了（手機有定位）就知道你去汽車旅館了」。

    橋頭地院認定兩人確有曖昧對話及一同出遊有通姦等行為，逾越交友份際，嚴重破壞原告維繫婚姻之基礎與信賴，判賠人妻20萬元。

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