社區柑仔店開賣 高市社造展成果

三民區安東社區的十二婆姐陣頭，為高市社造成果展熱鬧揭開序幕，男扮女裝的婆姐以詼諧、討喜的裝扮，博得滿堂彩。（記者蘇福男攝）

2020/11/22 20:16

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市今年共有51個區公所和社區團體執行社區營造點計畫，文化局以「復古風和社區柑仔店」為主題，今天下午在文化中心圓形廣場舉辦一場成果展活動，社區地圖、劇場、產業、美食傾巢而出，令人目不暇給、熱鬧滾滾。

越南新住民姊妹逗趣的開獎方式，逗得高市文化局副局長林尚瑛（左1）啼笑皆非。（記者蘇福男攝）

高市文化局社造計畫今年雖受年初疫情影響，時程略為延後，但公所和社區團體提案情況十分踴躍，計有大寮、永安、湖內、旗山等6個公所和大社保社等45個社區團體申請提案，社造類別包羅萬象、豐富多元，有社區進行資源調查，為社區繪製一張寶藏圖；也有社區對地方耆老進行口述訪談，編撰在地故事集。

來自旗山馬頭山的阿公阿嬤，現場示範斗笠編製和竹編技藝。（記者蘇福男攝）

仁武區中華社區鄰近工業區，早年社區飽受周遭工廠空氣污染，社區今年針對耆老進行訪談，將當年自組自救會走上街頭抗爭的過程，編寫成「阮兜住在煙銅共」社區劇場演出；永安區新港社區在進行社區故事繪本繪製時，意外從耆老訪談口中得知，早年生活困苦，不得已採摘紅樹林海茄苳的種籽「茄萣籽」煮稀飯充飢的生活記憶。

高市梓官區赤西里長劉英凱（左）講解「噜魚栽」的原理。（記者蘇福男攝）

今天成果展活動，由三民區安東社區的十二婆姐陣頭熱鬧揭開序幕，男扮女裝的婆姐以詼諧、逗趣的裝扮，博得滿堂彩；越南新住民姊妹逗趣的開獎方式，則逗得文化局副局長林尚瑛啼笑皆非，成果展有如一場嘉年華會，文化中心圓形廣場熱鬧滾滾。

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