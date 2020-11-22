男未查證散布部長會議吃6980元便當 法官認證假消息但未違法

李姓男子未查證散播部長級會議吃6980元便當，法官認證假消息但未違反社維法，裁不罰還可抗告。（資料照）

2020/11/22 18:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕李姓男子被控於今年8月底於臉書貼未經查證假訊息，質疑蔡政府部長級會議訂每個6980元的便當，批「民進黨真是吃香喝辣蛤？」行政院長蘇貞昌一度出面駁斥假消息，遭高雄警方移送裁罰，高雄地院簡易庭認為被告沒查證就貼文確實不當，但未造成恐慌，並不構成社維法63條，裁定免罰，仍可抗告。

法官認為被告李男未經查證，就隨意公開貼文，傳播不正確的資訊，確實有不當，但一般大眾對官員如開個會吃一個6980元便當，最多會有「訝異」、「荒謬」、「嘲笑」、「鄙視」等觀感，卻與社維法63條規範的「畏懼或恐慌等」有差別，與該法條構成要件不符，故裁定不罰。

據了解，李男被控於今年8月間晚上於臉書上，公開貼文「…民脂民膏呀！」、「民進黨真是吃香喝辣蛤？」、「哇！山珍海味便當」等語，貼文9月間被媒體報導後，行政院長蘇貞昌立刻出面澄清「確定是假消息」！高雄警方追出貼文的李男，最後由鳳山分局依違反社維法「散布謠言，足以影響公共之安寧者」移送裁罰。

李男辯稱是從LINE上得知此一訊息，再轉貼自己的臉書上，他主張出發點是善意，希望促使檢調單位去查，認為這些言論，應該屬於反應輿情、言論自由範圍，況且自己並非檢調人員，根本無法查證內容，法官接受李男說法，不過，也斥責他未經查證就隨意公開貼文，確實不當，但跟構成社維法要件不符，裁定不罰。

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