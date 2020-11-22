高一少女熱戀男網友逃學失聯 仿「金牌特務」斷訊8天被尋獲

高一少女熱戀男網友逃學失聯，仿電影「金牌特務」斷訊8天被警尋獲。（記者黃良傑翻攝）

2020/11/22 14:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名16歲高一少女小娟（化名），熱戀住新北18歲王姓男網友，王遠從北部騎機車到高雄接少女翹課，一起北上台南、台中、台北等地旅遊同居，曠課多達150節課，因父親用通訊軟體勸告返家，竟反遭少女封鎖而失聯，只好向高市警局少年隊求助，警方找到王男勸告，才勸動少女搭高鐵返回高雄，由父親帶回家。

據了解，少女小娟的父親是名主廚，婚後育有一子一女，夫妻因故離婚後，女兒跟他、兒子跟妻，年輕只是名小廚的他，因忙於工作忽略了女兒，女兒疑因缺乏父愛，轉向其他方面尋求情感支持，身邊不乏有男子追求，父親開明並未反對，唯一要求女兒學業不能中斷。

不料，女兒逃學交男友竟翹課150多節課，少年隊員警受理此案，發現小娟的手機已關閉，訪查學校同學，竟無人知道她男友的真實年籍姓名，也無人見過或認識王男，員警以科技辦案投入協尋，僅由ig照片及暱稱等極少資訊，查出王男的通訊方式找上他。

王男一開始謊稱不認識小娟，被員警吐槽並突破心防，警方終於聯絡上少女，警方也告誡王男配合勸說少女，以及可能觸犯法律的部分，王男轉而協助警方勸小娟回高雄父親的身邊，好好上學讀書。

少年隊表示尋找少女小娟過程，她得知男友的身份暴露後，竟模仿電影「金牌特務」，將手機SIM卡拔除，並關閉手機、臉書及LINE等通訊軟體，還封鎖未知來電等方式規避警方尋找，必要時只用wifi方式連結上網，沒想到警方還是能找到她和男網友，成功規勸她搭高鐵返回高雄。

父親擔心愛女在外遭遇危險，緊張不安無心工作，愛女的不告而別，讓他對王男的行為頗不能諒解，將保留追訴權。

高一少女熱戀男網友逃學失聯，仿電影「金牌特務」斷訊8天被警尋獲。（記者黃良傑翻攝）

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