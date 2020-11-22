嬰兒嗆奶窒息死亡 褓母懷孕求輕判被打臉

男嬰嗆奶窒息死亡，吳姓褓母被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2020/11/22 08:28

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市吳姓褓母受託照顧2個月大男嬰，疏於注意導致他嗆奶窒息死亡，被地院判處有期徒刑1年4月，她以自身懷孕上訴要求輕判，高雄高分院認為本案判刑確定需要入監時，她已生產完畢，維持原審刑度，可上訴。

判決書指出，2018年11月27日起，領有居家褓母證照的吳婦，在高雄市仁武區住處，替人照顧剛出生2個月男嬰。隔月12日清晨6點15分，她在住處以母乳餵食嬰兒後，卻未注意會出現吐奶、嗆奶而阻塞呼吸道等情形，並於7點左右，把他單獨留在3樓臥室睡覺。

由於吳婦未隨時注意男嬰狀況，只請其母有空時，代為上樓查看，自己則外出購買早餐。上午7點20分，吳婦返回住處，仍未上樓觀看，而在2樓客廳與其母一同吃早餐，直到8點始到樓上，赫然發現嬰兒因嗆奶窒息而全身癱軟、臉色蒼白，經搶救無效後，送到長庚醫院急救，回天乏術。

今年5月間，吳婦被橋頭地院依依業務過失致死罪，判處有期徒刑1年4月後，她以自身懷孕等理由，提起上訴，要求從輕發落﹔檢方則認為吳婦未和解，也上訴要求高雄高分院重判。

合議庭法官審酌雙方提出上訴理由，認為原審量刑適度，並指本案若定讞，吳婦入監服刑時，小孩已生下來，判決兩造均上訴駁回。

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