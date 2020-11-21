韓國瑜不到秋鬥遊行現場 「避免模糊焦點」

前高雄市長韓國瑜21日深夜「聲」援秋鬥，並解釋不會到現場的理由。（記者王榮祥翻攝）

2020/11/22 00:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜21日深夜透過臉書「聲」援秋鬥大遊行，他表態力挺中天與反對萊豬，痛批民進黨政府倒行逆施，他也說，將不會現身秋鬥現場，以免模糊焦點。

韓國瑜指出，週日會有非常非常多憤怒的民眾，對民進黨政府發出最強烈的抗議，因為民進黨政府第二任蔡英文總統執政以來，將近一年不到的時間，有太多讓人無法接受、倒行逆施的政策，其中影響整個台灣人民最大、最深遠的，就是關閉中天電視台，以及萊豬進口。

韓國瑜特別聲明，將不會到現場參加（秋鬥），為了怕模糊焦點，因為他若到抗議現場

，馬上會被有心人士、1450扭曲，解讀成韓國瑜要復出的起手式，如果韓國瑜到現場，卻造成抗議民眾整個活動被扭曲、被模糊掉，對於抗議民眾來說是不公平的，也對於抗議的主題訴求來說是不對的。

所以，他選擇用臉書方式來表達對所有抗議的民眾、熱情與全力的支持，他認為民進黨政府這一連串的倒行逆施，包括關閉中天電視台，是對台灣人民思想上的禁錮，開放萊豬進口則是對台灣人民肉體上的傷害，民進黨政府這種做法，完全不能原諒。

他指出，很多抗議的民眾將在廣場上吶喊，表達他們心中對民進黨政府強烈不滿，希望海內外所有的好朋友都能夠熱情支持。

韓國瑜進一步批判，關閉中天電視台，將讓台灣人40年來所追求的新聞獨立自主受到扼殺，開放萊豬進口則影響層面達兩千三百萬人，這一刻都會遭殃，所以在這裡要特別向所有抗議的民眾致意，你們都是護衛台灣民主、自由的英雄，也是護衛台灣人民身體健康的英雄。

他呼籲大家團結起來，對民進黨政府錯誤的政策，扼殺新聞自由、傷害台灣人民健康這樣子的錯誤政策，應勇敢的吶喊出來，請他們收回成命、更改命令，大家一起加油、台灣加油。

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