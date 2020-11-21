選民手機收訊不佳遲收簡訊 高閔琳苦吞50萬元罰單

高雄市議員高閔琳吞下50萬元罰單。（資料照，記者王榮祥攝）

2020/11/22 00:14

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄市議員高閔琳2018年參加高雄市第三屆市議員選舉，在11月24日投票日前一天晚上11點54分，透過三竹公司的簡訊系統向選民發送拉票簡訊，未料部分選民手機訊號不佳，遲到投票日才收到簡訊，高閔琳因而被高雄市選委會認定違規，裁罰50萬元。高閔琳提告主張無法控制設備端，但最高行政法院認為如果事前安排得宜，就不會發生這個問題，駁回其訴，全案確定。

2018年11月23日選前之夜，高閔琳在深夜11點54分，利用三竹系統「即時發送」功能傳送拉票簡訊「閔琳出身平凡家庭，沒樁腳沒背景，靠自已；四年來勤走基層、骨力打拼。這次被耳語分票很危險，懇請您集中選票，堅定支持優質議員【6號高閔琳】拜託！」部分選民因為手機訊號不佳或是當下未開機，遲至24日凌晨才收到。

高雄選委會認定高閔琳違反選罷法第56條「不得於投票日從事競選活動」規定，開出50萬元罰單。高閔琳興訟抗罰，強調發簡訊時已選擇即時發送，設備端的延遲非她所能控制。

三竹共有「即時發送（馬上傳）」及「預約發送（指定時間傳）」兩種選項，簡訊一旦發出去，會在「有效期限（預設24小時）」內持續傳送到送達手機為止，超過24小時即停止發送。高雄高等行政法院指出，不論是訊號不佳或是手機未開，只要選民收到拉票簡訊，就代表「競選活動」成立生效。

高高行認為，高閔琳發送簡訊時，即使選民手機收訊不佳或未開機，遲至投票日當天才收到拉票簡訊，仍屬於競選活動。經查三竹所提出的延遲送達紀錄，共有6門號用戶在投票日才收到簡訊，可認定高閔琳確實違規。

高高行指出，三竹曾提醒用戶，若在11月22日晚間10點以後發送的拉票簡訊，應把有效期限從預設的24小時改為1-6小時，以免接收端因為收訊不佳或關機，導致選舉當天才送達簡訊。

高高行強調，三竹已告知風險並提醒因應作為，高閔琳既然知情，卻還是選在11月23日深夜11點54分才發送拉票簡訊，縱然不是故意，亦有過失，裁罰50萬元有理，駁回其訴。

高閔琳上訴，惟最高行政法院認為，高閔琳已知有24小時延遲送達的可能性，就應該事前規劃，把發送時點設定在11月22日以前，降低風險，若有此能力而刻意忽略，就不能以無法控制設備端為由，來主張裁罰有誤，故駁回其訴。

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