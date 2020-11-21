苓雅街頭藝術節開幕 陳其邁技癢大秀街舞

陳其邁技癢大秀街舞。（記者黃旭磊攝）

2020/11/21 19:54

〔記者黃旭磊／高雄報導〕總統蔡英文今天（21日）南下衛武營國家藝術文化中心參加「晨曦‧高雄 2020總統府音樂會」，而馬路對街衛武里正舉辦國際街頭藝術節，高雄市長陳其邁大秀街舞挑戰參賽舞棍。

「這個怎麼跳，教我一下」，陳其邁下午到迷迷村擔任街舞評審，見男、女舞者扭動身軀，一時技癢上台熱舞，還邀衛武里里長邱秀迷共舞，並凹到場立委趙天麟、高雄市議員郭建盟、黃文益等人加碼7千元獎金，送給冠軍隊伍，眾人共同為英、加拿大及荷蘭羚羊銅雕揭幕。

2020苓雅國際街頭藝術節今天登場，已連續舉辦5年，從2015年起，來自比利時、美國、俄羅斯及瑞士等25國共55名藝術愛好者，彩繪完成尚勇路周遭公寓壁面127幅創作，晚間點燈色彩繽紛，配合市集熱鬧滾滾。

陳其邁說，感謝邱秀迷及志工奉獻社區，活動規模越辦越大，居民是「真正的藝術家」，期待明年疫情減緩邀請更多國際人士參與。

迷迷村由邱秀迷及居民共同籌建，多年來聚集各國藝術愛好者彩繪社區建築，已成為衛武營國家藝術文化中心旁知名景點，而17支知名羚羊銅雕「飛躍‧苓雅」也分散座落於區里角落；趙天麟在場表示，在台北市自我介紹為苓雅區立委，外界多熟知「苓雅區有衛武營，還有迷迷村。」

苓雅國際街頭藝術節光影絢爛。（記者黃旭磊攝）

17支知名羚羊銅雕「飛躍‧苓雅」座落於苓雅區角落。（記者黃旭磊攝）

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