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    首頁　>　高雄市

    參觀高雄古蹟逍遙園 小英總統驚呼連連

    總統蔡英文戴上高雄一百紀念口罩，參觀逍遙園向日本借展的80年前開園紀念盤。（高雄市文化局提供）

    總統蔡英文戴上高雄一百紀念口罩，參觀逍遙園向日本借展的80年前開園紀念盤。（高雄市文化局提供）

    2020/11/21 19:23

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市80年歷史的歷史建築逍遙園，自11月1日重新修復開園後，不到2週已湧入上萬名遊客入園，總統蔡英文今（21日）南下高雄，在市長陳其邁、副市長史哲的陪同下，前往逍遙園參訪，對艱辛的重生歷程和公民參與見學等，讚許市府的用心。

    今年適逢打狗改制設州高雄滿百年，又是逍遙園修復重新開園80週年紀念，總統蔡英文特別戴上高雄一百紀念口罩參觀逍遙園，包括向日本借展80年前逍遙園開園紀念盤、逍遙園書齋市松紋、座敷龜甲紋網代天井的獨特工法等，都讓小英總統驚豔不已。

    小英總統也稱許園區內高雄一百專賣店的文創商品，例如以主視覺LOGO設計的項鍊、傳達「走下去」意涵的襪子、結合在地特產的烏魚子巧克力都覺得趣味與創意十足，也期許回顧過去、展望未來的同時，共同攜手邁向下一個更好的一百年。

    逍遙園為日本真宗西本願寺第22代法主大谷光瑞在台灣的別邸，於昭和15年（1940年）落成啟用；戰後，逍遙園周邊土地成為802總醫院軍官與眷屬棲身的家，名為行仁新村，2003年起民間發起逍遙園保存工作，高雄市府2010年登錄為歷史建築，歷時10年調查研究、修復設計、修復工程，斥資逾億修復完工，包括「逍遙園開園紀念瓷盤」、「大谷家徽」、1935年出版「台湾島の現在」，還有市松紋壁面及網代天井等特殊的建築工法，都是不容錯過的觀賞熱點。

    總統蔡英文（左）與高雄市長陳其邁，坐在逍遙園中感受日式風情。（高雄市文化局提供）

    總統蔡英文（左）與高雄市長陳其邁，坐在逍遙園中感受日式風情。（高雄市文化局提供）

    逍遙園書齋市松紋，令小英總統驚豔不已。（高雄市文化局提供）

    逍遙園書齋市松紋，令小英總統驚豔不已。（高雄市文化局提供）

    小英總統讚許逍遙園座敷龜甲紋網代天井的工法獨特。（高雄市文化局提供）

    小英總統讚許逍遙園座敷龜甲紋網代天井的工法獨特。（高雄市文化局提供）

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