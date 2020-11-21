視察「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」 蔡總統：這計畫不錯

總統蔡英文（右二）說「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」的計畫不錯。（記者洪定宏攝）

2020/11/21 16:38

〔記者洪定宏／高雄報導〕總統蔡英文今天視察高雄港埠旅運中心，聽取高雄市政府簡報「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」計畫、鳥瞰高雄港，得知「亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟」將於30日在高雄成軍，她讚許說：「這個計畫不錯！」

高雄市長陳其邁陪同蔡英文聽取副市長羅達生的簡報，羅達生指出，市府爭取中央前瞻推動計畫落腳高雄，致力打造亞洲新灣區為「5G AIoT創新園區」，將5G、AI、體感等智慧科技，結合交通、文創會展、流行娛樂及觀光旅運，導入重大公共建設，讓亞灣成為「全台最大5G AIoT創新試驗場域」。

羅達生說，創新園區引進系統整合商、營運服務商等國際大廠，藉由以大帶小的模式，由大廠整合新創團隊專業技術及產品整廠輸出，帶動產業轉型，開放重大公共建設成為5G應用示範場域，發展智慧觀光、智慧交通、智慧醫療等應用，都很有利基，期待高雄的產業蛻變進化。

羅達生指出，高雄軟體科學園區土地已經滿租，市府希望運用中油特倉三及台電特貿三的土地，共同開發成為高雄軟體科技園區第二期。

高雄具競爭力的產業，如印刷電路板、航太、醫材及金屬扣件等，也將透過高軟二期的開發，帶動各產業在AI、5G及物聯網等應用，並為「亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟」提供足夠空間，創造超過1萬的就業人口。

5GAIoT創新園區預定在台壽大樓建置亞灣新創基地，提供新創場域、國際加速器、人才培訓、商機媒合等資源。

「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」示意圖。（記者洪定宏翻攝）

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