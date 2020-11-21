總統府音樂會高雄登場 蔡英文：讓台灣聲音為世界帶來鼓舞

晨曦．高雄，2020總統府音樂會，今下午在衛武營國家藝術文化中心登場。（記者王榮祥翻攝公視）

2020/11/21 15:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕晨曦．高雄，2020總統府音樂會，今下午在衛武營國家藝術文化中心登場，蔡英文說，台灣通過重重考驗，在防疫與經濟、民主成就上，帶給世界珍貴奉獻的一年，盼透過總統府音樂會，讓屬於台灣的聲音，同樣可為世界帶來鼓舞。

總統府音樂會今下午在衛武營國家藝術文化中心舉行，總統蔡英文、副總統賴清德、監察院長陳菊、高雄市長陳其邁都出席，與全場民眾一起聆聽高雄的聲音。

蔡英文說，過去幾年總統府音樂會持續走出台北，走向台灣不同縣市、和各地好朋友一起分享多元的台灣音樂，今年很榮幸可以來到衛武營，在台灣唯一葡萄園式音樂廳，體驗現場的演奏、演唱魅力。

小英指出，這次總統府音樂會也是獻給高雄的一場音樂會，有高雄在地的音樂團隊共同參與，演奏曲目中也包括來自高雄鳳山已故作曲家蕭泰然先生的作品；而今年適逢高雄改制，更名百年，也是台灣通過重重考驗，在防疫、經濟、民主成就上給世界珍貴奉獻的一年，盼透過音樂會，希望屬於台灣的聲音，同樣可為世界帶來了鼓舞。

總統府說明，音樂會全長75分鐘，共分為「深情浪漫 ‧ 交響璀璨」、「聽見臺灣‧原鄉天籟」及「土地心跳‧節拍跳躍」3階段。

深情浪漫‧交響璀璨是由高市交響樂團指揮楊智欽率領樂團，演奏已故作曲家蕭泰然老師作品來自福爾摩沙的天使、玉山頌，並邀請出生於高雄的小提琴演奏家李宜錦擔任獨奏，共同呈現蕭泰然老師的出外人，展現台灣音樂的優美及深厚情懷。

聽見台灣‧原鄉天籟是由多次贏得全國合唱冠軍的寶來國中合唱團、六龜高中合唱團及尼布恩合唱團，共同演出3首原住民歌謠，透過誠摯的山林原聲，傳遞最真實的音樂感動。

土地心跳‧節拍跳躍邀請高雄創作歌手林生祥演出，現場演唱電影大佛普拉斯的配樂有無、2006年創作的種樹，2013年發表的我庄，期盼藉由唱出家鄉的榮耀與悲傷，表達對土地的深厚關懷。

總統府表示，為肯定及感謝各行各業防疫工作人員的貢獻及付出，特別邀請南部地區基層防疫有功人員、友邦使節及駐臺代表，期望藉由這次音樂會撫慰國民，也讓國際友人感受到音樂的治癒力量。

此外，音樂會也廣邀高雄在地具音樂資賦的偏鄉、原民部落、特殊教育學校學生，以及經濟弱勢、新住民家庭等共同聆賞。

今音樂會透過電視、電台、網路等頻道直播，公視3台亦將於11月28日15時重播音樂會，民眾屆時亦可重溫這場音樂饗宴。

晨曦．高雄，2020總統府音樂會，今下午在衛武營國家藝術文化中心登場，總統蔡英文盼透過音樂會，讓屬於台灣的聲音，可為世界帶來鼓舞。（記者王榮祥翻攝公視）

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