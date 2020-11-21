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    首頁　>　高雄市

    視察高雄港埠旅運中心 蔡總統不回應中天換照及內閣改組問題

    總統蔡英文（左中）視察高雄港埠旅運中心，不回應中天換照及內閣改組問題。（記者洪定宏攝）

    總統蔡英文（左中）視察高雄港埠旅運中心，不回應中天換照及內閣改組問題。（記者洪定宏攝）

    2020/11/21 14:51

    〔記者洪定宏／高雄報導〕總統蔡英文今天視察高雄港埠旅運中心，聽取台灣港務公司及高市府簡報後，媒體詢問她對中天電視台換照及內閣改組的看法，蔡英文都不回應。

    由於總統府沒有安排蔡英文接受媒體聯訪，在簡報結束後，中天記者率先「發難」，對蔡英文大喊「台灣言論自由嚴重退步」，然後再追「何時接受訪問？」但蔡英文完全沒有反應。

    盛傳行政院將在農曆年前改組，也是媒體關注焦點，現場媒體詢問「農曆年前內閣是否要改組？」蔡英文依舊不回應。

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