開直播談淹水 韓國瑜：希望2年內把高雄水患連根拔除

高雄市長韓國瑜今晚開直播談淹水，除向市民致意，也指出盼兩年內把高雄水患連根拔除。（記者王榮祥翻攝）

2020-05-24 23:22:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚透過臉書直播，針對前天超大豪雨造成市區積淹水「向市民朋友致意」，同時強調，百餘處積淹水一天內都消退，凸顯高雄市水利局團隊的治水績效；他也再次強調，未來一年半到兩年，希望把高雄水患連根拔除。

韓國瑜表示，這次淹水積水造成市民朋友不方便，他要向大家致意，但119處積水地區1天內全退，有的1小時、有的2小時，1天內全消退，在這裡向水利局同仁致謝。

他說，無法知道老天爺要下多少雨，只能祈禱關鍵時少下點雨、且別連續下，而清水排水就是市府真功夫，對於百餘處積水1小時內都消退覺得很自豪，問過不少民眾，也都都覺得積水消退速度比以前快。

不過民眾認為雖然退水有進步，但能否不淹水?他身為市府團隊與父母官，深信路平、燈亮水溝通、不淹水、良好治安、有品質教育等，如果做不好就不能交代，未來一定在淹水這不費繼續抓緊工作。

韓國瑜說，上任後估計兩年到兩年半時間處理積淹水，目前全市68處積水熱點，第1年已整治22處、還有48處，請大家再給他一點時間。

韓國瑜進一步提到民眾目前有三個可怕威脅 第一是看不見的新冠肺炎、第二是看不清楚的蚊子可能引發的登革熱，第三個就是豪大雨，眼睛看得見，市府會針對這三大威脅，全力做好部屬，最後還有經濟紓困問題，同樣會全力以赴。

他指出，感謝各界關心高雄積淹水，台上十分鐘、台下十年功，未來還要投入一年半到兩年時間，希望把高雄所有水患連根拔除；而今年修的6百條路，這次豪大雨沒一條路有破洞，有破洞的很多是民國75年修的，未來還是要一一舖平，對高雄市民要有所交代。

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