請市民「再多給時間」 韓國瑜：高雄正面臨「3個可怕威脅」

高雄前兩天的滂沱大雨，不少地區出現多處積水、淹水，讓不少網友再批韓國瑜（見圖）的「水溝通」政績不攻自破。（資料照）

2020-05-24 23:28:59

〔即時新聞／綜合報導〕受到西南氣流及滯留鋒面影響，台灣各地都有降雨情形發生，尤其高雄前兩天的滂沱大雨，造成多處積水、淹水，不少高雄市民或網友都批市長韓國瑜多次強調的「水溝通」政績不攻自破。對此，市長韓國瑜今晚（24日）在臉書開直播竟說，上任以後立推的排水政策讓他相當自豪，希望市民能再給他多點時間將高雄水患徹底解決，同時他也指出高雄市民現正面臨「3個可怕威脅」。

韓國瑜表示，要為這次豪大雨帶給高雄市民不便致意，指出這次淹水、積水的地方共有119處，一天不到的時間水就全退掉，有些地區甚至不到1小時，他對此相當自豪，「老天爺要下多少雨，我們只能祈禱關鍵的時刻不要下，也不要連續下，但清水、排水就是我們市政府的真本領、真功夫」。

韓國瑜接著表示，目前高雄最容易發生積水情形的地區有68處，其團隊在他上任後第一年就攻克22處，表示希望市民能夠給他多點時間，將高雄水患徹底根治，「台上十分鐘，台下十年功，為了預防一場豪大雨，已經花了一年半，未來最少還要投入一年半到兩年」。

韓國瑜在直播中也說，現在高雄市民面對的分別是「看不見的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）」、「看不太清楚的登革熱」以及「看得清楚的豪大雨」，強調市府要針對這3個威脅，全力做好部署，外加經濟紓困，稱自己會全力以赴。

但近日不少高雄市民或網友似乎對韓國瑜的「水溝通」政績不以為然，臉書粉專「台灣迷因taiwan meme」日前更自創成語「水積無瑜」譏諷韓國瑜「誇口自己能力多好，一定能解決別人做不到的問題，結果自己做了只是變更爛，到最後輪到自己等著被解決。」獲得廣大網友迴響。

韓國瑜今晚（24日）在臉書開直播表示自己上任以後立推的排水政策讓他相當自豪，希望市民能再給他多點時間將高雄水患徹底解決。（圖擷取自韓國瑜臉書）

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