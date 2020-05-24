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水利署神救援 高雄12.6萬戶0時提前恢復供水

南化聯通管爆管漏水，水公司緊急搶修中。（記者陳文嬋攝）

南化聯通管爆管漏水，水公司緊急搶修中。（記者陳文嬋攝）

2020-05-24 22:55:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕超大豪雨造成高市百處積淹水，高屏堰原水濁度也飆高，不料南化聯通管卻爆管漏水，南水局急調伏流水支援，仍不足以供應高雄用水，形成高雄供水破口，造成北高雄仁武等16區停水，影響12.6萬用戶，經水利署高層南下坐鎮指揮，動支阿公店水庫、台南清水共20萬噸，補足高雄供水缺口，才化解供水危機。

梅雨滯留鋒面、西南氣流夾擊下，24小時最大累積雨量達535.5毫米，超大豪雨前天狂炸高雄，造成119處積淹水，許多民眾利用假日清理家園。

高屏溪原水濁度也飆高，一度高達11000NTU，仰賴高雄與台南之間的南化聯通管，自南化水庫引水到高雄，調配高屏溪攔河堰取水，以供應高雄的民生用水，不料屋漏偏逢連夜雨，南化聯通管疑因雨路面鬆動，致台29線77公里處旗山區破管漏水。

水公司昨天深夜10時許，發現南化聯通管爆管漏水，緊急關閉南化聯通管，同步通知南水局因應，直到水公司今天上午10時清水用完，必須停水、減壓供水，南水局上午11時才開會因應。

南水局調度伏流水40萬噸、地下水10萬噸支援，但因高屏溪原水濁度仍超過5000NTU，調配供水仍不足量，造成仁武等16區停水、減壓供水，若要等高屏溪原水濁度下降，停水要到明天上午9時。

水利署高層今南下坐鎮指揮，緊急調用阿公店水庫10萬噸，並自台南動支10萬噸清水，才補足供水缺口，將原本必須停水23小時，降為只停水14小時，明天凌晨0時恢復供水，影響12.6萬用戶。

值得一提的是，南水局負責南台灣水情，多次掛保證供水無虞，又是南化聯通管的主管機關，雖委託水公司維護管理，南水局仍需負起監督之責，如今高雄出現供水破口，相關單位又未事先通知民眾停水，引發民怨沸騰。

許多民眾因前天住家淹水，利用這2天周休2日，趕著清理家園，突然無預警停水，引發民眾不滿，甚至來不及關馬達，造成住家馬達燒壞，民眾氣罵前天淹水、今天停水，連儲水也來不及。

南化聯通管爆管漏水，水公司緊急搶修中。（記者陳文嬋攝）

南化聯通管爆管漏水，水公司緊急搶修中。（記者陳文嬋攝）

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