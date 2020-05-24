落單黑面琵鷺幼鳥停棲高屏溪口 卻遭人類驅趕

2020-05-24 22:42:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕1隻落單黑面琵鷺幼鳥飛抵高屏溪口，卻因捕撈瑪珂蛤人為干擾不敢靠近棲地。林園愛鄉協會理事長陳俊強表示，這星期進入燕鷗過境最高潮，而大雨過後高屏溪口形成泥灘地，有利棲息，「鷗柱」可期。

大雨過後，高屏溪水勢湍急，也帶來上游泥沙在溪口形成廣大灘地，遇上鷺科、燕鷗過境北返高峰期，為候鳥創造有利的棲息環境，大雨一停歇，高屏溪口成了候鳥過境天堂。

難得的是，還有隻落單的黑面琵鷺幼鳥現身，覓食模樣可愛。陳俊強表示，這隻黑面琵鷺目視為2至3歲幼鳥，不太可能單飛越過廣大海洋，研判是跟隨正在過境的唐白鷺、燕鷗群而來，牠看中高屏溪口環境停下覓食，為北返的漫漫旅程補充能量。高屏溪口今年觀察到72隻黑面琵鷺，創下最高紀錄，成鳥已於4月全數飛離。

天氣放晴，又見民眾到泥灘地捕撈瑪珂蛤，黑面琵鷺等候鳥不敢過於靠近。陳俊強說，黑琵幼鳥要單飛北返不容易，常常飛不見了，此時能量補充很重要，呼籲民眾從事捕撈時不要有驅趕行為。

黑腹燕鷗、白翅黑燕鷗正在過境，這2天因溪水上漲散落各處魚塭，因此會成群飛越社區上空，在林園區沿海聚落抬頭，或許就可以和這群嬌客巧遇。陳俊強說，四月間還觀察到鳳頭燕鷗形成「鷗柱」，相當壯觀，這星期就是燕鷗過境最高潮，鳥況可期。

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