男誘少女傳自拍露毛清涼照 從7年半更一審改判1年10月

楊姓男子以徵模特兒名義騙屏東國中女學生，傳內、外褲褪至大腿處自拍照3張。（情境照）

2020-05-24 22:53:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕楊姓男子以徵模特兒名義騙屏東國中女學生，傳內、外褲褪至大腿處自拍照3張，一、二審被依脅迫使少年製造猥褻行為電子訊號罪，判刑7年6月，高雄高分院更一審檢視自拍照，發現少女只露陰毛，未露私處，不一定能刺激性慾，變更強制罪、改判1年10月，仍可上訴。

判決書指出，被告楊男於2017年1月間，使用不詳女子大頭貼暱稱「千姿」，連結13歲的國中少女為好友，佯裝徵求短褲模特兒，要求傳清涼照片，少女先傳5張著運動短褲照片，楊男不斷要求少女自拍更曝露照片，少女把內褲脫至骨盆位置自拍3張，再往下拉至大腿處，自拍傳照3張。

被告得寸進尺，持續要求對方拍傳全裸照，少女回報老師向警報案，進而查扣楊男的電腦等證物，照片中有少女露毛照，但被告辯稱只是清涼照，並非猥褻照，一、二審認為，陰毛也是性徵的展現，露毛畫面足以使人興奮、刺激性慾，判刑7年6月。

最後由最高法院發回更審，高雄高分院更一審認為，少女被要求自拍的照片，僅露含陰毛的部位，並沒有刻意露私密下體，且都有穿上衣、短褲，少女自拍時還面目木然，所以露毛照表情應更加僵硬，難認定客觀上足以刺激或滿足性慾，難佐證是猥褻電子訊號，改依成年人故意對少年犯強制罪判刑。

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