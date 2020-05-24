罷韓演習「三山站出來」 首站開拔韓流起源地大旗山

Wecare高雄和數百名支持者一起拉舉黃絲帶，疾呼「6月6號堅定罷韓」、「6月6號非韓不投」、「6月6號我會去投票」！（記者蘇福男攝）

2020-05-24 20:50:28

〔記者蘇福男／高雄報導〕距離6月6日罷韓投票剩下2週，罷韓團體台北催票完，今天回防高雄舉辦「罷韓演習三山站出來」，首站今晚選在旗山車站糖鐵故事館前登場，Wecare高雄和數百名支持者一起拉舉黃絲帶，疾呼「6月6號堅定罷韓」、「6月6號非韓不投」、「6月6號我會去投票」！

長期支持罷韓運動的媒體人王瑞德 ，今天下午3點和罷韓領銜人陳冠榮、台灣基進副主任張博洋，一起前往美濃橋發送黃絲帶給美濃鄉親。

下午5點「罷韓四君子」尹立、陳冠榮、張博洋、李佾潔轉往旗山車站糖鐵故事館前舉辦「罷韓演習三山站出來」活動，發送黃絲帶給支持民眾，索取情況十分踴躍，立委趙天麟、邱議瑩也到場力挺，6點6分Wecare高雄和數百名支持者一起拉舉黃絲帶，疾呼「6月6號堅定罷韓」、「6月6號非韓不投」、「6月6號我會去投票」！現場氣氛相當熱絡。

尹立表示，旗山是韓國瑜當初造勢起來的地方，因此罷韓演習三山站出來首站就選在旗山，第二站預定5月30日週六晚上6點6分、在南岡山捷運站外廣場（大岡山），第三站5月31日晚6點6分、在衛武營國家藝術文化中心戶外劇場前草地（大鳳山），呼籲所有的高雄人都要站出來，6月6號一定要出來投票罷韓。

陳冠榮說，2年前高雄人因為信任、相信韓的理想、幻想，而把選票投給韓，但高雄人不歡迎不珍惜高雄的人，更不歡迎外地人來這裡說三道四，因此2年後的今天將再不信任投票，把權力收回來。

「罷韓演習三山站出來」首站選在韓流起源地大旗山登場。（記者蘇福男攝）

一名父親把兒子高舉過頭，表達堅決罷韓的決心！（記者蘇福男攝）

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