為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

罷韓演習「三山站出來」 首站開拔韓流起源地大旗山

Wecare高雄和數百名支持者一起拉舉黃絲帶，疾呼「6月6號堅定罷韓」、「6月6號非韓不投」、「6月6號我會去投票」！（記者蘇福男攝）

Wecare高雄和數百名支持者一起拉舉黃絲帶，疾呼「6月6號堅定罷韓」、「6月6號非韓不投」、「6月6號我會去投票」！（記者蘇福男攝）

2020-05-24 20:50:28

〔記者蘇福男／高雄報導〕距離6月6日罷韓投票剩下2週，罷韓團體台北催票完，今天回防高雄舉辦「罷韓演習三山站出來」，首站今晚選在旗山車站糖鐵故事館前登場，Wecare高雄和數百名支持者一起拉舉黃絲帶，疾呼「6月6號堅定罷韓」、「6月6號非韓不投」、「6月6號我會去投票」！

長期支持罷韓運動的媒體人王瑞德 ，今天下午3點和罷韓領銜人陳冠榮、台灣基進副主任張博洋，一起前往美濃橋發送黃絲帶給美濃鄉親。

下午5點「罷韓四君子」尹立、陳冠榮、張博洋、李佾潔轉往旗山車站糖鐵故事館前舉辦「罷韓演習三山站出來」活動，發送黃絲帶給支持民眾，索取情況十分踴躍，立委趙天麟、邱議瑩也到場力挺，6點6分Wecare高雄和數百名支持者一起拉舉黃絲帶，疾呼「6月6號堅定罷韓」、「6月6號非韓不投」、「6月6號我會去投票」！現場氣氛相當熱絡。

尹立表示，旗山是韓國瑜當初造勢起來的地方，因此罷韓演習三山站出來首站就選在旗山，第二站預定5月30日週六晚上6點6分、在南岡山捷運站外廣場（大岡山），第三站5月31日晚6點6分、在衛武營國家藝術文化中心戶外劇場前草地（大鳳山），呼籲所有的高雄人都要站出來，6月6號一定要出來投票罷韓。

陳冠榮說，2年前高雄人因為信任、相信韓的理想、幻想，而把選票投給韓，但高雄人不歡迎不珍惜高雄的人，更不歡迎外地人來這裡說三道四，因此2年後的今天將再不信任投票，把權力收回來。

「罷韓演習三山站出來」首站選在韓流起源地大旗山登場。（記者蘇福男攝）

「罷韓演習三山站出來」首站選在韓流起源地大旗山登場。（記者蘇福男攝）

一名父親把兒子高舉過頭，表達堅決罷韓的決心！（記者蘇福男攝）

一名父親把兒子高舉過頭，表達堅決罷韓的決心！（記者蘇福男攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
當選民進黨高雄市黨部主委 趙天麟：對罷韓投票率有信心
2020-05-24 19:48

當選民進黨高雄市黨部主委 趙天麟：對罷韓投票率有信心
挑戰民進黨高市黨部主委落敗 高閔琳：接下來就「一起，罷」
2020-05-24 19:20

挑戰民進黨高市黨部主委落敗 高閔琳：接下來就「一起，罷」
花旗全球外幣通｜線上刷卡消費 $0手續費

花旗全球外幣通｜線上刷卡消費 $0手續費
6/6罷韓投票 巴士迷搭時事秀「光復—高雄」火車票
2020-05-24 15:17

6/6罷韓投票 巴士迷搭時事秀「光復—高雄」火車票
6/6回高雄投票？陳菊：應該的
2020-05-24 12:19

6/6回高雄投票？陳菊：應該的
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
雨勢趨緩 罷韓演習「三山站出來」今晚首站大旗山
2020-05-24 08:54

雨勢趨緩 罷韓演習「三山站出來」今晚首站大旗山
高雄市今日熱門
2020-05-17 23:40

高市新莊一路與勝利路 力拚5月底通車

2020-05-18 05:30

《高雄》新莊一路、勝利路 拚5月底通車

2020-05-18 05:30

《高雄》樹穴灌水泥挨批 工務局：只種灌木

2020-05-18 05:30

《高雄》會考零違規 9考場獲獎1千元

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播