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首頁　>　高雄市

雨炸高雄後遺症......高麗菜田滅頂 一放晴全爛

2020-05-24 20:47:44
雨炸高雄，蔬菜田地泡水。（記者洪臣宏翻攝）

雨炸高雄，蔬菜田地泡水。（記者洪臣宏翻攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕日前雨炸高雄，大寮區方姓農民3處高麗菜、大白菜田慘遭「滅頂」，動用11部抽水機搶救罔效，今天放晴，即將收成的高麗菜全毀，她說，下雨當天曾向有關單位申報農損，電話卻被轉來轉去，求助無門。

高市府農業局表示，申請農損必須田區超過20％受損，農民10天內持照片等證據，親向當地區公所提出申報，若全區單項受損總面積達一定門檻，再層層上報地方政府、中央，最後經中央派小組完成勘查及核定，才會啟動農損救助。大雨過後，高雄市進入提報災情階段。

泡過水的高麗菜田，一放晴全部爛掉。（記者洪臣宏翻攝）

泡過水的高麗菜田，一放晴全部爛掉。（記者洪臣宏翻攝）

方姓農民在大寮區上寮、大寮里種植4分多面積的高麗菜，另也在琉球里種了1分多大白菜，從21日深夜起就啟動抽水機，22日上午雨勢加劇，3處農田共動用11部抽水機，中午雨歇曾把農田的水迅速抽乾，一度很開心，沒想到最後雨炸高雄，抽水趕不上淹水速度。

她說，當時整片菜田都被淹沒，分不清道路、農田，大水褪去後，曾向農藥行請教如何搶救，試圖將傷害降到最低，沒想到將於30日收成的高麗菜昨天全部爛掉，大白菜也全軍覆沒，她表示，務農多年從沒發生過這種情形。

雨水漫淹農地，看似汪洋。（記者洪臣宏翻攝）

雨水漫淹農地，看似汪洋。（記者洪臣宏翻攝）

方姓農民曾於22日下午，趁公家機關都還在上班，分別打電話到大寮區公所、高市農業局、農委會、農糧署等單位申請農損，她說，電話被轉來轉去，最後還是求助無門。高市府農業局強調，申請農損有一定程序，不是打電話就能申請，呼籲農民一定要先照相或錄影，蒐集相關證據，然後先向區公所申報，依流程進行。

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