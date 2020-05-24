挑戰民進黨高市黨部主委落敗 高閔琳：接下來就「一起，罷」

民進黨高市議員高閔琳強調，競爭已結束，接著是團結打拚的開始。（記者王榮祥翻攝）

2020-05-24 19:20:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市黨部主委改選落敗。高市議員高閔琳晚間透過臉書指出，今天高雄黨職改選過程順利圓滿，感謝大家高度參與，讓黨內民主繼續前進，她強調，競爭已結束，同時也是團結打拚的開始。

高閔琳指出，感謝支持她的好朋友，很抱歉讓大家失望，自己準備不足、努力不夠，無法爭取到更多認同，但這就是民主選舉的真諦。

她也恭喜立委趙天麟當選高雄市黨部主委，期待未來的民進黨高雄市黨部在趙委員的努力下，將會帶領黨內同志持續推動黨務改革、努力重返執政、立拚議會過半，而她也必會與趙天麟主委一起努力！

高閔琳強調，「沒有氣餒，精神滿滿，為高雄進步的未來繼續努力，再次感謝每一位黨員朋友的參與和加油打氣」！

高閔琳說，今晚過後，還有更多公共事務需要大家共同關心參與，香港的朋友仍在街頭為自由而戰，「作為台灣政治的青年後輩、民主小兵，我們沒有缺席的藉口，更要時刻警惕，捍衛得來不易的民主自由」，最重要的是，6月6日，是高雄向全台灣展現民主的歷史時刻；「我們會勇敢表達，向不適任的市長說不」，也不容許對立及仇恨一再傷害高雄，「只要作伙，咱都是高雄派！接下來，就讓我們『一起，罷』」。

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